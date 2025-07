Android: Neue Google-App lässt euch virtuell Kleidung anprobieren – sogar mit digitaler Modenschau (Video)

Google ist mit der generativen Künstlichen Intelligenz längst in den visuellen Bereich gedrängt und will deren Möglichkeiten im Bild- und Videobereich nicht nur für die entsprechenden Generatoren verwenden: Jetzt hat man die eine ganz neue App vorgestellt, die eine digitale Kleideranprobe ermöglicht, ohne dass die Nutzer unzählige Vermessungen vornehmen und Daten eingeben müssen. Stattdessen reicht ein Foto, um sich virtuell neu einzukleiden.



Kürzlich wurde die neue virtuelle Anprobe in Google Shopping gestartet und ich hatte das hier im Blog bereits als möglichen Gamechanger für das Mode-Onlineshopping eingestuft. Denn diese Funktion zeigt den Menschen sofort, wie ein Kleidungsstück an ihrem Körper aussehen würde. Nicht nur visuell, sondern auch in puncto Passform. Dazu braucht es lediglich ein einziges Ganzkörperfoto sowie die Auswahl eines unterstützten Kleidungsstücks aus Google Shopping.

Jetzt hat man diese Funktionalität zusätzlich in eine eigene App ausgelagert und diese als Doppl für US-Nutzer im Google Play Store veröffentlicht. Die Nutzer können mit dieser App ebenfalls anhand nur eines Fotos ein Kleidungsstück auswählen und dies dem realistischen digitalen Avatar anziehen. Anders als bei Google Shopping, muss es sich dabei aber nicht unbedingt um reale Kleidung handeln, denn es ist eher eine Art Tech-Demo ohne Shopping-Schnittstelle. Dafür mit Möglichkeit, das Kleidungsstück in Bewegung zu sehen.

Dabei lassen sich auch die getragenen Kleidungsstücke entfernen, wenn andere darübergelegt werden. Klar, das virtuelle Entkleiden mit nur einem Foto könnte sonst in ganz andere Bereiche abdriften, daher ist nur ein Kleidungstausch möglich. Aus diesem Grund lässt sich auch noch keine Unterwäsche, Badebekleidung oder ähnliche sehr knappe Kleidung in der App verwenden. Später wird man das sicherlich möglich machen, wobei schwer einzuschätzen ist, wie man das umsetzen wird.

