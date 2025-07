Pixel Update: Viele neue Produkte kommen, Leaks zur Pixel Watch 4, Pixel 10 Pro Fold, neue Kamera und mehr

Die letzten Tage der zu Ende gehenden Pixel-Woche waren wieder mit vielen Ankündigungen und Neuerungen gefüllt, die uns noch für längere Zeit beschäftigen werden. So konnten wir über das Pixel 10 Pro Fold berichten, über die Pixel Watch 4, eine neue Kamera-App, Design-Updates und mehr. Wir blicken wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die zurückliegende Pixel-Woche hat uns in den vergangenen Tagen viele interessante Ankündigungen und Einblicke gebracht: Es gibt ein neues ‚auf einen Blick‘-Widget, die Musikerkennung wird optimiert, es kommen viele neue Produkte und diese sind in Form des Pixel 10 Pro Fold und der Pixel Watch 4 auch schon wieder geleakt worden. Es war sehr viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Viele neue Pixel-Produkte kommen

Google wird schon bald viele neue Pixel-Produkte vorstellen. Wir haben euch alle erwarteten Produkte der 2025er-Welle einmal übersichtlich zusammengefasst. Neben gleich vier neuen Smartphones erwarten wir auch Kopfhörer, eine Smartwatch, neue Ladelösungen, ein Android-Update sowie weitere funktionelle Neuerungen.

» Diese neuen Pixel-Produkte starten in Kürze

Pixel Buds reinigen

Die Pixel Buds werden naturgemäß nicht immer ganz sauber sein. Wir zeigen euch, wie ihr die smarten Kopfhörer einfach reinigen könnt. Google gibt dazu eine Reihe von Tipps, die dafür sorgen sollen, dass die Geräte wieder wie neu aussehen und hygienisch rein gehalten werden können.

» So könnt ihr eure Pixel Buds Kopfhörer reinigen









Pixel-Nutzer sind potenzielle Drogenhändler

Wer mit dem Pixel-Smartphone in Spanien einreist, sollte aufpassen. Denn dann könnt ihr zumindest in das Visier der Drogenfahnder geraten.

» Spanische Polizei sieht Pixel-Nutzer als Drogenhändler

Baldiges Update für Pixel Now Playing

Die Now Playing-Oberfläche auf dem Sperrbildschirm der Pixel-Smartphones wird schon bald ein großes Update erhalten. Dieses bringt das Cover des aktuellen Titels sowie eine Favoritenfunktion in diese Ansicht.

» Google bringt schon bald ein großes Now Playing-Update

Alle Infos zum Pixel 10 Pro Fold

Das Pixel 10 Pro Fold ist geleakt worden und verrät uns jetzt eine ganze Reihe von technischen Details. Wir fassen sie für euch in diesem Artikel zusammen.

» Neuer Leak verrät viele Infos zum Pixel 10 Pro Fold

Update für ‚auf einen Blick‘

Das ‚auf einen Blick‘-Widget kann schon sehr bald ganz anders aussehen. Denn Google bringt neue Funktionen und eine Reihe von neuen Informationsblöcken in das Widget. Wir können es euch auf Screenshots bereits zeigen.

» Google bringt neue Funktionen zu ‚auf einen Blick‘

Pixel Watch 4 erhält größeren Akku

Die Pixel Watch 4 soll das dritte Jahr in Folge auf den gleichen SoC setzen, dafür aber an anderer Stelle nachlegen. Denn die Smartwatch wird einen größeren Akku bekommen, der die Laufzeit spürbar verlängern kann.

» Google bringt größeren Akku in die Pixel Watch 4

Pixel 6a erhält Akku-Downgrade

Das Pixel 6a Akku-Downgrade wurde jetzt für alle Nutzer ausgerollt. Wer davon betroffen ist, sollte sich zeitnah an Google wenden und die Entschädigung oder Reparatur anfordern.

» Google startet massives Akku-Downgrade für das Pixel 6a









Made by Google startet in fünf Wochen

Das ‚Made by Google‘-Event für das Jahr 2025 startet in fünf Wochen. Es wird uns auch diesmal wieder viele interessante neue Produkte bringen, wobei natürlich die Pixel 10-Smartphones und auch die Pixel Watch 4 im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Aber das ist noch längst nicht alles.

» Google lädt zum großen ‚Made by Google‘ Pixel-Event

Pixel Watch 4 kann erstmals repariert werden

Die Pixel Watch 4 kann erstmals repariert werden. Tatsächlich war es bei den ersten drei Generationen der Smartwatch nicht möglich, diese zu zerlegen und zu reparieren. Bei der vierten soll sich dieses kleine Ärgernis endlich erledigt haben.

» Die Google Pixel Watch 4 kann endlich repariert werden

