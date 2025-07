Pixel-Smartphones: Großes Update für ‚auf einen Blick‘-Widget bringt neues Design und mehr Infos (Galerie)

Das ‚auf einen Blick‚-Widget ist ein fester Bestandteil des Homescreens vieler Pixel-Smartphones und wurde im Laufe der Zeit um immer mehr Quellen ausgebaut, die die Nutzer mit Informationen versorgen können. Jetzt steht ein großes Update vor der Tür, das im Zuge von Android Canary bereits bei ersten Nutzern angekommen ist: Das Widget erhält mehrere Seiten und viele neue Informationsquellen.



Viele Nutzer dürften das ‚auf einen Blick‘-Widget zu schätzen wissen, das sie mit den wichtigsten aktuell benötigten Informationen versorgen kann. Das reicht von der Uhrzeit über das Wetter bis zu Verkehrsinformationen und anstehenden Terminen. Das funktioniert sehr gut, hat im Laufe der Zeit aber auch immer wieder das Problem, das es entweder keine relevanten Informationen gibt und der Platz weitgehend ungenutzt bleibt oder dass es zu viele Infos auf einmal gibt.

Das will man mit einem großen Update lösen, das mehrere Seiten in dieses Widget bringen soll. Wie ihr auf den Screenshots in diesem Artikel sehen könnt, kann es mehrere Seiten geben, zwischen denen der Nutzer swipen kann. Ein kleiner Indikator am unteren Rand zeigt, auf welcher Seite man sich befindet und wie weit in welche Richtung gewischt werden kann. Um diesen Platz zu füllen, gibt es außerdem neue Informationsquellen wie Sportergebnisse oder Geburtstagserinnerungen.

Die neuen Informationen sowie die überarbeitete Oberfläche können sowohl auf dem Homescreen als auch auf dem Sperrbildschirm und in der neu angeordneten Form sogar auf dem Always-on-Display erscheinen. In früheren Leaks zeigte sich, dass auch Finanzinformationen sowie ein „Daily Hub“ dazustoßen sollen, wobei dieser möglicherweise Schlagzeilen enthalten kann.









Interessanterweise scheint sich das Pixel-Team für dieses Widget-Update durchgesetzt zu haben, denn es nennt sich in der aktualisierten Version „Pixel At a Glance“. In früheren Versionen war von einem „Gemini Space“ die Rede, der dann sicherlich auch einen Zugang zum KI-ChatBot geboten hätte. Vermutlich ist das eine ganz andere Projektrichtung, aber dennoch ist es in diesen Tagen schon erwähnenswert, wenn sich ein Produkt innerhalb von Google gegen Gemini durchsetzen kann.

