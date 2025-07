Pixel 10: Google startet ein exklusives Angebot – jetzt für den Verkaufsstart am 20. August registrieren

Google hat gestern Abend einen überraschenden Teaser für das Pixel 10 Pro veröffentlicht, der uns tatsächlich das Smartphone in voller Pracht präsentierte. Aber das ist vielleicht noch nicht alles, denn wer jetzt reagiert, bekommt noch ein exklusives Angebot für den deutschen Google Store. Ihr müsst euch lediglich registrieren und solltet am 20. August eine weitere Überraschung erhalten.



In weniger als einem Monat wird Google die Pixel 10-Smartphones vorstellen und sehr wahrscheinlich auch Vorbestellungen für die neuen Geräte entgegennehmen. Für Vorbesteller und frühe Käufer hatte man stets sehr nette Beigaben wie Pixel Buds-Kopfhörer oder eine Pixel Watch im Gepäck. Das dürfte auch in diesem Jahr wieder der Fall sein, aber darauf muss es sich gar nicht beschränken. Denn ihr könnt euch schon heute die Chance auf eine weitere Aktion sichern.

Auf der Pixel 10-Seite im Google Store heißt es, dass ihr als Dankeschön für die Newsletter-Anmeldung ein exklusives Angebot erhalten werdet. Weitere Details nennt man nicht, es dürfte sich aber sicherlich nur um eine Zusatzaktion für ein Goodie oder eine kleine Ersparnis handeln. Ich gehe nicht davon aus, dass die starken Pixel Buds- und Pixel Watch-Aktionen an diesen Newsletter gebunden sind. Mit Sicherheit sagen lässt sich das aber nicht, sodass ihr euch einfach dafür anmelden solltet – ist in wenigen Sekunden erledigt.

Interessanterweise heißt es im Text, dass die Aktion nur für Neuanmeldungen gilt. Ich habe den Newsletter seit Bestehen abonniert, werde aber dennoch ebenfalls darüber informiert, am 20. August einen Blick in den Posteingang zu werfen. Das passt nicht nur zur Aussage im Anreißer, aber lässt sich ohnehin nicht ändern, wenn man den an das Google-Konto gebundenen Newsletter schon einmal abonniert hatte.

