Gemini Update: Starker KI-Videogenerator, Flow TV, NotebookLM-Videos, Gemini in der Websuche und mehr

Der schöne Sommermonat Juli ist zu Ende gegangen und hatte uns noch einmal eine interessante Gemini-Woche beschert, die vor allem von den multimedialen Funktionen des KI-Modells geprägt war. So gibt es die NotebookLM Video-Übersicht, neue Veo-Tipps, die Filmplattform Veo TV, aber auch Infos über Gemini in der Websuche. Wir haben euch wie gewohnt über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Das KI-Modell Gemini hat zum Abschluss des Juli wieder größere Fortschritte gemacht, die sich hauptsächlich im Videobereich abspielen. Das reicht von Tipps zum Videogenerator über Flow TV bis hin zur Videoerkennung, der Umwandlung von Dokumenten in Videos bis hin zu einem Tipp von unserer Seite, wie ihr Gemini aus der Websuche loswerden könnt. Die letzte Woche war wirklich gut gefüllt mit Schlagzeilen rund um Gemini. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Das ist Geminis starke Bilderkennung

Wir stellen euch Geminis starke KI-Bilderkennung vor, die längst nicht mehr nur Objekte erkennt, sondern diese auch anhand von Beschreiben selbst innerhalb eines Bildes aufspüren kann. Diese neuen Möglichkeiten eröffnen viele Perspektiven für zukünftige Produkte und Umsetzungen in vielen Apps.

» Google zeigt die neue Gemini-Bilderkennung

Gemini Veo 3: Tipps für den perfekten Prompt

Google hat eine Reihe von Tipps für den Videogenerator Veo 3 veröffentlicht, die sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen zeigen, wie sie den perfekten Prompt für optimale Ergebnisse aufbauen können. Wir fassen euch im verlinkten Artikel alle Tipps zusammen, sodass ihr euch das ruhig einmal abspeichern könnt.

» Google gibt viele Tipps für den perfekten Gemini-Prompt









Flow TV: Sammlung von KI-generierten Videos

Mit Flow TV hat Google eine neue Plattform gestartet, die viele KI-generierte Videos und die daraus erstellten Filme sammelt. Es gibt viele Kanäle mit Endlosschleifen, in denen es immer wieder neue Videos zu entdecken gibt. Eher experimentell, aber dennoch sehr interessant zu sehen.

» Google startet mit Flow TV mit einer Sammlung von KI-generierten Videos

Google nennt Gemini-Nutzungszahlen

Google nennt sehr viele Zahlen zu den einzelnen Produkten und konzentriert sich dabei hauptsächlich auf den KI-Bereich und dessen lange Arme in viele weitere Produkte. Es gibt auch ganz konkrete Zahlen zur Gemini-Nutzung.

» Google nennt viele starke Gemini-Nutzungszahlen

Google Fotos startet neuen KI-Bereich

Google Fotos startet einen neuen KI-Bereich, der fest in die App integriert ist und den Nutzern die Möglichkeit geben soll, kreative Inhalte auf Basis von Fotos und Videos zu erstellen. Der neue Create-Bereich soll in diesem Monat starten und vieles zusammenfassen.

» Google Fotos startet neuen KI-Bereich für kreative Inhalte

Gemini in der Websuche

Gemini in der Google Websuche liefert nur selten verlässliche Informationen. Oftmals ist nicht nur gefährliches Halbwissen enthalten, sondern auch vollständig falsche Fakten. Daher muss die Frage erlaubt sein, ob Google das überhaupt verantworten kann. Wer das für sich mit Nein beantwortet, kann Gemini aber auch jetzt schon aus der Websuche verbannen.

» Gemini liefert oft falsche Antworten – ist das für Google okay?

» So könnt ihr Gemini aus den Suchergebnissen verbannen









Pixel 10-Smartphones erhalten smarte Magic Cue-Funktionen

Die Pixel 10-Smartphones werden die smarten Magic Cue-Funktionen mitbringen, die den Nutzern dynamische Funktionen und Informationen auf Basis des aktuellen Displayinhalts vorschlagen sollen. Jetzt gibt es einige neue Informationen zu diesen Features, die Google schon sehr bald vorstellen wird.

» Das sind die neuen Gemini-basierten Magic Cue-Funktionen

NotebookLM erhält Video-Übersicht

NotebookLM macht einen weiteren wirklich starken Schritt, der die Plattform noch einmal massiv voranbringt: Ab sofort können Nutzer nicht nur Podcasts für eine Audio-Übersicht erstellen, sondern auch eine Video-Übersicht. Dabei werden Dokumente in Videos umgewandelt, die man als eine Art Podcast mit Slideshow beschreiben kann. Schaut euch dazu einmal das eingebundene Demo-Video an.

» NotebookLM verwandelt eure Dokumente jetzt in Videos

