Android Update: Probleme mit System Updates, neues Design für Android Auto, QR-Code-Scanner und mehr

Wir starten in den August und blicken noch einmal auf die letzten Juli-Tage rund um das Betriebssystem Android und dessen zahlreiche Ableger und Apps zurück. In dieser Woche haben wir über die Fusion mit ChromeOS, den neuen QR-Code-Scanner, die System Updates und den play Store berichtet. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



In den letzten Juli-Tagen der Android-Woche gab es einige Neuerungen rund um den Android QR-Code-Scanner, wir haben euch die Ähnlichkeit zu ChromeOS gezeigt, über die problematischen System Updates und natürlich auch die Play Store-Änderungen berichtet. Genauso wie über Android Auto im Material You-Design. Auch am Ende des Sommermonats war in der Android-Welt wieder viel los und wir haben natürlich wie üblich zeitnah über alles Wichtige informiert. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

ChromeOS sieht aus wie Android

Google wird die Betriebssysteme Android und ChromeOS schon bald vollständig zusammenlegen, wobei die Chromebook-Plattform vollständig in Android aufgehen soll. Das ist keine neue Entwicklung, denn schon seit längerer Zeit sind die beiden Oberflächen überraschend weit zusammengewachsen und sind zum Teil kaum voneinander zu unterscheiden.

» Android und ChromeOS werden sich immer ähnlicher

Neue Oberfläche für den QR-Code-Scanner

Der Android QR-Code-Scanner bekommt eine neue Oberfläche, die sich jetzt bei ersten Nutzern zeigt. Es gibt eine neue Anordnung der Elemente, sodass die Nutzer die Möglichkeiten noch einfacher als bisher finden können. Wir zeigen euch die Screenshots und auch die überarbeiteten Funktionen.

» Google spendiert dem Android QR-Code-Scanner eine neue Oberfläche









Google behebt Probleme bei den System Updates

Es gibt seit einiger Zeit Probleme mit den Google System Updates, die eine Aktualisierung verhindern und jeden Anlauf mit einer Fehlermeldung stoppen. Jetzt hat Google das bestätigt und will in Kürze einen Fix für alle Nutzer ausrollen. Mit diesem ist Anfang der kommenden Woche zu rechnen.

» Google kündigt Fix für System Updates an

Android Auto im Material You-Design

Android Auto erstrahlt jetzt bei vielen Nutzern im neuen Design. Nach einer langen Vorlaufzeit und mehreren Zwischenschritten gibt es jetzt alle Oberflächen im Material You-Design mit den jeweils passenden Farben zu den mobilen Smartphone-Einstellungen der Nutzer.

» Android Auto erhält neue Material You-Farben

Große Änderungen im Play Store kommen

Google muss große Änderungen im Play Store vornehmen, die auch nachhaltig für Veränderungen in der gesamten Positionierung des App Stores sorgen könnten. So muss man jetzt alternative App Stores zulassen und in bisher ungeklärtem Umfang auch das App-Listing für andere Anbieter öffnen.

» Google muss große Veränderungen im Play Store vornehmen

Letzte Aktualisierung am 2025-07-26 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.