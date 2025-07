Android: Update für Googles QR-Code-Scanner – neue Funktionen und neue Oberfläche sind da (Screenshots)

Google hat schon vor langer Zeit einen QR-Code-Scanner in Android integriert, der sich bequem über die Schnelleinstellungen aufrufen lässt. Jetzt wird ein größeres Update für diese systemnahe App ausgerollt, das sowohl eine neue Oberfläche als auch eine zusätzliche Funktion erhält. So lassen sich die Buttons nun leichter erreichen oder Textinhalte direkt kopieren.



Der in Android integrierte QR-Code-Scanner erhält ein Update. Google hat dieses bereits im Mai in Aussicht gestellt, rollt es aber erst jetzt für die meisten Nutzer aus. Die neue Version bringt zunächst eine neue Oberfläche, die sich schon beim Start der App durch eine schicke Animation zeigt. Für diese fliegen die einzelnen Elemente der Oberfläche zum QR-Code-Scan von den Seiten ein. Das könnte auch eine Animation werden, die den Wechsel von der Kamera zum QR-Scanner einleitet – eventuell die Richtung für die Zukunft.

Anschließend fällt auf, dass die Elemente an der Oberfläche verschoben worden sind. Statt die Funktionen an den Rändern zu verteilen, sind diese jetzt in einer Reihe am unteren Displayrand angeordnet. Dort findet ihr die Funktionen zum Aktivieren des Blitzes bzw. der Kamera-LED, könnt statt der Kamera die Galerie-Ansicht zum Scan eines bereits gespeicherten Codes aufrufen oder die Feedback-Funktion nutzen. Viele Funktionen sind es nicht, aber vielleicht kommen schon bald neue an diese Stelle dazu. Das Potenzial ist jetzt vorhanden.

Die dritte große Neuerung zeigt sich nach dem Scan eines Textinhalts oder einer URL. Denn statt wie bisher nur die URL im Chrome-Browser aufrufen zu können, kann diese nun auch direkt verwendet werden. Standardmäßig lässt sich die URL öffnen, alternativ dazu aber auch als Textinhalt in die Zwischenablage ablegen oder mit anderen Apps teilen. Außerdem gibt es darüber eine Vorschau für das Ziel. Dabei handelt es sich um ein Textfeld, das entsprechend verwendet werden kann.

Das Update auf die Version 25.19 wird in diesen Tagen für viele Nutzer ausgerollt.

