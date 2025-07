Pixel 6a: Googles Smartphone geht in Flammen auf – Akku explodiert trotz bereits erfolgtem Downgrade

Weil der Akku des Budget-Smartphones Pixel 6a nach längerer Nutzung zu Problemen führen kann, hat Google erst Anfang des Monats ein massives Downgrade ausgerollt. Jetzt zeigt sich der Anlass des Downgrades erneut, denn bei einem weiteren Nutzer ist das Smartphone in Flammen aufgegangen – und das auch nach dem Downgrade der Akkuleistung. Google dürfte um einen Rückruf kaum herumkommen.



In puncto Akku läuft es bei Google Pixel derzeit alles andere als gut: Nachdem man vor einigen Monaten ein massives Akku-Downgrade für das Pixel 4a ausrollen musste, wiederholt sich die Geschichte derzeit mit dem Pixel 6a. Vor wenigen Wochen hat man das Akku-Downgrade für das Pixel 6a ausgerollt, das dessen Leistung sehr massiv einschränkt. Als Grund gab man Sicherheitsaspekte und mögliche Probleme an.

Wie sich jetzt zeigt, ist das Akku-Downgrade einerseits dringend nötig und auf der anderen Seite wohl auch noch nicht genug: Denn bei einem Nutzer ist vor wenigen Tagen der Akku des Budget-Smartphones in Flammen aufgegangen – und zwar nach dem Empfang des Updates. Die Akkuleistung des Smartphones war also bereits eingeschränkt und dennoch verabschiedete sich dieser mit einem lauten Knall und mit Feuer. Laut der Schilderung des Nutzers explodierte der Akku in der Nacht neben dem Bett. Das Bettlaken brannte, die Klimaanlage ist beschädigt und der Nutzer selbst leicht verletzt.

Google hat sich noch nicht offiziell zu diesem Vorfall geäußert, wird dies aber natürlich untersuchen müssen – und das seht zeitnah. Denn damit genau so etwas nicht passiert, rollt man das Downgrade überhaupt erst aus. Man kann allen Pixel 6a-Nutzern daher wirklich nur empfehlen, sich nicht auf die gewonnene Sicherheit durch das Update zu verlassen, sondern den Akku kostenfrei tauschen zu lassen oder gleich auf ein neues Smartphone umzusteigen.

Es soll bereits der fünfte offiziell bekannte Fall einer Akku-Explosion eines Pixel 6a sein.

