Android 16: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der QPR1 Beta 3 des neuen Pixel-Betriebssystems (Galerie)

Google hat schon vor einigen Tagen die neue Android 16 QPR1 Beta 3 veröffentlicht, mit der die Vorabversion in die letzte Runde vor dem großen Release gehen sollte. Auch in dieser Version gibt es noch eine ganze Reihe von Neuerungen, die entdeckt und von den Pixel-Nutzern bereits ausprobiert werden konnten. Hier findet ihr eine Übersicht über alle wichtigen Neuerungen in der Android 16 QPR1 Beta 3.



Google gibt rund um Android auf allen Kanälen weiter Gas, denn neben dem kürzlichen Start von Android Canary mit den sehr schnellen Neuerungen hat man vor zehn Tagen auch die neue Android 16 QPR1 Beta 3 veröffentlicht. Es ist die letzte geplante Beta vor dem Release Ende August oder Anfang September, der wohl maximal noch ein Bugfix-Update folgen könnte. Hier findet ihr alle wichtigen Neuerungen in dieser Version.

Android 16 QPR1 Neuerungen

Umfangreicheres Netzwerk-Icon

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die dennoch relevant werden können: Das Icon für den Mobilfunkempfang besteht jetzt auf fünf statt vier vertikalen Strichen. Das ist zunächst nur eine Design-Änderung, kann aufgrund der Statusdarstellung aber vielleicht noch ein wenig genauer mitteilen, wie es um die aktuelle Mobilfunkverbindung steht.









Info zum Akku-Zustand ist zurück

Die Infos zum Akku-Zustand waren aus der zweiten Beta verschwunden und kehren mit der dritten wieder zurück. Sowohl die Darstellung als auch die Funktion schon unverändert, sodass über das Fehlen in der letzten Beta nur spekuliert werden kann.

Mehr Übersicht in den Einstellungen

Die Einstellungen verkleinern die Abstände zwischen den einzelnen Kategorien ein wenig, die erst mit der jüngsten Version des Material Designs eingeführt wurden. Das verbessert dennoch die Übersicht, da Zusammenhänge wieder deutlicher sichtbar werden und als Nebeneffekt mehr Inhalte auf das Display passen.

Dynamische Farben in der Suchleiste

Die zusätzlichen Icons in der Suchleiste des Pixel Launchers können jetzt in den Material Theming-Farben gehalten werden.









Farbige Wetter-Icons sind wieder da

Mit der letzten Beta hatte man den Wetter-Icons jegliche Farben entzogen und diese nur als kleines Icon im Fließtext dargestellt. Doch damit waren sie wohl etwas zu unauffällig, sodass auch diese Design-Entscheidung wieder rückgängig gemacht worden ist. Ich denke, dass das eine gute Idee ist. Denn die vorherige Variante war so unauffällig, dass man die Wetterdarstellung auch sehr schnell übersehen konnte.

» Android Canary: So könnt ihr die neuen frühen Android-Versionen auf eurem Pixel-Smartphone installieren

» Android Canary: Google schafft neuen Update-Kanal für Pixel-Smartphones – endlich wird aufgeräumt

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-07-27 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.