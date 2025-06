Android 16: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der QPR1 Beta 2 des neuen Pixel-Betriebssystems (Galerie)

Google hat am Dienstag die Android 16 QPR1 Beta 2 veröffentlicht, die den für August erwarteten Feature Drop-Release schon wieder auf das Bergfest bringt und viele interessante Neuerungen im Gepäck hat. Nachdem sich die Aufregung gelegt hat und viel Neues entdeckt worden ist, wollen wir diese jetzt wie üblich zusammenfassen: Alle wichtigen Neuerungen in der Android 16 QPR1 Beta 2.



In dieser Woche hat Google es wirklich gut mit den Pixel-Nutzern gemeint, denn es gab ein großes Pixel Update bestehend aus einem Feature Drop, einem separaten Update sowie unter anderem gleich zwei Android 16-Releases. Viele Nutzer freuen sich über das neue Android 16, andere sind schon wieder einen Schritt weiter und installieren direkt die zweite Beta der QPR-Schiene, die diesmal unerwartet viele Neuerungen im Gepäck hat.

Wir hatten euch schon die wichtigsten Neuerungen in der Android 16 QPR1 Beta aufgelistet, zu denen unter anderem das Material 3 Expressive Design gehört. Das ist natürlich auch in der zweiten Beta an Bord, aber dafür liegt der Schwerpunkt an anderer Stelle. Mit der zweiten Beta zieht erstmals der Android Desktopmodus ein, der jetzt von allen Nutzern sehr einfach ausprobiert werden kann. Wie ihr ihn ausprobieren könnt, haben wir euch im verlinkten Artikel erklärt.

Aber das sind längst nicht alle Neuerungen, denn an vielen Stellen tut sich etwas. Vom Pixel Launcher über die Benachrichtigungen und die Schnelleinstellungen bis zum Lockscreen und der Akkustand-Verwaltung gibt es viele Verbesserungen. Wir listen sie euch im Folgenden wie gewohnt übersichtlich auf.









Neue Suchleiste im Pixel Launcher

Das erste Update sticht sofort ins Auge, denn es zeigt sich auf der Startseite des Smartphones bzw. dem Android-Hoemscreen. Die Suchleiste erhält ein neues zweigeteiltes Design, optional angepasste Farben, ein neues Google-Logo sowie eine deutliche Trennung zum Aufruf des KI-Modus.

» Das ist die neue Suchleiste im Pixel Launcher

Status-Icons für WLAN und Mobilfunk

Kleines Detail, das aber die Richtung vorgibt: Google tauscht die Icons für WLAN und Mobilfunk in der Statusleiste aus. Während Mobilfunk bisher auf dem ersten Rang war, steht nun WLAN auf Platz 1.

Live-Effekt für Hintergrundbilder

Jetzt lassen sich Hintergrundbilder mit einem Effekt ausstatten, der von Android gesteuert und auf jedes Foto angewendet werden kann. Dadurch entstehen aus statischen Bildern selbstgemachte Live Wallpaper.

Neue Darstellung im Medienplayer

Der Medienplayer wurde noch einmal überarbeitet und hebt die Buttons nun noch stärker als bisher von der restlichen Oberfläche ab. Auf dem linken Screenshot seht ihr die Umsetzung in Beta 1 und rechts die Umsetzung in Beta 2.









Neue Slider-Darstellung für Material 3 Expressive

Mit Android 16 QPR1 Beta 2 führt man die neue Slider-Darstellung aus dem Material 3 Expressive Design an allen Stellen ein. Neu ist aber nicht nur die Mächtigkeit der Balken, sondern auch die Position der Icons. Diese werden nun am Ende des vollen Balkens eingeblendet, statt wie bisher am Anfang. Auf den folgenden Screenshots könnt ihr das sehr gut sehen.









Android Desktopmodus

Der größte Schritt in Android 16 QPR1 Beta 2 ist ohne Frage der neue Desktopmodus. Mit diesem wird es möglich, das Smartphone an ein externes Display anzuschließen und dieses mit einer angepassten Android-Oberfläche zu bespielen. Das ist ein großes Thema für sich und wurde hier im Blog auch schon mehrfach behandelt, daher findet ihr in den folgenden Links viele weitere Details zu diesem Modus. Dieser kann jetzt auf allen Pixel-Smartphones mit Android 16 QPR1 Beta 2 aktiviert werden.

» So könnt ihr den Android-Desktopmodus aktivieren

» Android-Desktopmodus auf einem Tablet nutzen

» Das ist der Android-Desktopmodus

» So funktioniert der Android-Desktopmodus auf Smartphones und Tablets

