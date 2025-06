Google Pixel 10: Zweifel an erwarteter Qi2-Unterstützung – Pixelsnap könnte auf spezielle Hülle angewiesen sein

Gestern wurde bekannt, dass Google den Pixel 10-Smartphones das neue magnetische Ladesystem Pixelsnap spendieren wird, das die Nutzer als Zubehör kaufen können. Sowohl diese Meldung als auch die damit verbundene Unterstützung von Qi2 als Ladestandard kamen wenig überraschend sehr gut an. Doch jetzt relativiert sich das Ganze ein wenig, denn möglicherweise ist Qi2 doch nicht an Bord.



Google geht den nächsten Schritt in puncto Smartphone-Zubehör und will in diesem Jahr mit dem Pixelsnap eine magnetische Ladelösung auf den Markt bringen, die sich am Apple-Vorbild MagSafe orientiert. Geplant sind wohl drei Produkte, die die Smartphones ohne Steckerverbindung aufladen sollen. Aus den Leaks zu den Produktbeschreibungen ging hervor, dass die Geräte den Standard Qi2 unterstützt – und die Pixel 10-Smartphones damit natürlich auch.

Doch jetzt zeigt sich, dass zumindest die Qi2-Unterstützung in den Pixel 10-Smartphones keine ausgemachte Sache sind. Denn es scheint wohl so zu sein, dass das kabellose Aufladen mit dem magnetischen Pixelsnap per Qi2 nur mit speziellen Hüllen funktioniert, die ebenfalls von Google verkauft werden. Das würde bedeuten, dass die Smartphones selbst diesen Standard gar nicht unterstützen und auf ein weiteres Zubehör angewiesen sind.

Das ist grundsätzlich kein Problem, denn heutzutage haben die allermeisten Smartphone-Nutzer eine Schutzhülle um ihr Gerät und mutmaßlich wird Google diese auch als Paket anbieten, sodass es einfach nur eine ausgelagerte Technologie ist. Eine Integration in das Smartphone wäre möglich, könnte aber größere Umbauten erfordern – was den Preis erhöht – oder den ohnehin oftmals sehr beengten Raum im Inneren des Geräts weiter verkleinern. Jeder Teardown-Schauer weiß, wie kompakt die Smartphone-Komponenten verbaut sind.

So lange keine vollständigen Pixel 10-Spezifikationen bekannt sind, wird dahinter wohl ein Fragezeichen bleiben.

