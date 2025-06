Android Update: Feature Drop bringt Neuerungen, AOSP in Gefahr, Android Auto am Lenkrad und Desktopmodus

Eine interessante Android-Woche geht zu Ende, denn Google hat in den letzten Tagen eine Reihe von Updates und neuen Funktionen veröffentlicht. Dazu gehören der Release von Android 16, der Start der neuen Android 16 QPR Beta inklusive Desktopmodus, eine neue KI-App und vieles mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Nach einer sehr kurzen Verschnaufpause in der letzten Woche ging es in den letzten Tagen wieder mit Vollgas weiter, denn Google hat gleich zwei neue Android-Versionen veröffentlicht, wird große Schritte mit Android Auto machen, Änderungen am AOSP vornehmen und einiges mehr. Wir blicken aber auch auf faltbare Smartphones und eine neue Google-App. Es war einiges los in der Android-Welt und wir haben euch natürlich wie gewohnt zeitnah über alles Wichtige informiert. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Android Auto bespielt Lenkrad-Display

Die Google Maps Navigation in Android Auto kann jetzt nicht mehr nur das Hauptdisplay im Fahrzeug verwenden, sondern auch das Display hinter dem Lenkrad mit zusätzlichen Inhalten bespielen. Diese Inhalte integrieren sich in die an dieser Stelle vom Fahrzeug eingeblendeten Informationen.

» Google Maps für Android Auto startet hinter dem Lenkrad

Neue Google-App für kostenlose KI-Modelle

Google hat eine neue Android-App veröffentlicht, mit der alle Nutzer ohne jegliche Voraussetzungen ganze KI-Modelle kostenlos herunterladen und vollkommen offline verwenden können. Dazu gehören auch Modelle des Gemini-Ablegers Gemma.

» Google startet neue kostenlose Android-App für KI-Modelle









Faltbare Android-Smartphones weit hinter den Erwartungen

Faltbare Android-Smartphones sind noch weit hinter ihren Erwartungen, denn die Hersteller können längst nicht so viele Smartphones verkaufen, wie sie ursprünglich geplant hatten – nicht einmal annähernd.

» Faltbare Android-Smartphones liegen noch hinter den Erwartungen

Google startet Android 16 Baklava

Google hat das neue Android 16 Baklava veröffentlicht, das seit dieser Woche als aktuelles Betriebssystem auf alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation ausgerollt wird. Wir zeigen euch die wichtigsten Neuerungen.

» Google startet Android 16 Baklava – das sind die wichtigsten Neuerungen

Google startet neue Android 16 QPR1 Beta 2

Parallel zu Android 16 wurde auch eine neue Beta veröffentlicht, nämlich die Android 16 QPR1 Beta 2. Auch diese hat sehr viele Neuerungen im Gepäck, die wir euch im folgenden Beitrag vorstellen. Allen voran natürlich der Zugang zum Android 16-Desktopmodus.

» Google veröffentlicht Android 16 QPR1 Beta 2

» Das sind die wichtigsten Neuerungen in der Android 16 QPR1 Beta 2

Android Feature Drop wird ausgerollt

Wer mit Android 16 noch nicht genügend bedient ist, bekommt seit dieser Woche auch noch einen ganzen Schwung an Updates im Rahmen des Android Feature Drop. Darin enthalten sind Updates für Gboard, Google Fotos, Google Messages und einige weitere Apps sowie auch für WearOS.

» Google veröffentlicht neues Android Feature Drop mit neuen Funktionen









Google startet Android 16 Desktopmodus

Das wichtigste Update der Android 16 QPR1 Beta 2 ist der Zugang zum Desktopmodus. Wir zeigen euch, wie ihr diesen Modus jetzt auf euren Pixel-Smartphones aktivieren und entweder auf einem externen Display oder einem Tablet in diesem Modus verwenden könnt. In den folgenden Artikeln erfahrt ihr alle Details.

» So könnt ihr den Android 16 Desktopmodus starten

» Android 16 Desktopmodus ist auch auf Tablets nutzbar

AOSP wird abgewertet

Das AOSP ist die Grundlage für das offene Android und wird von Google seit jeher aufwendig gepflegt. Jetzt hat man allerdings eine Änderung angekündigt, die die Zukunft des AOSP und dessen Bedeutung gefährden könnte. Denn man will dieses nur noch selten und nicht mehr in vollem Umfang aktualisieren. Mit dem Update auf Android 16 hat man diese Richtung bereits eingeschlagen.

» Fundamentale Änderungen im AOSP kommtn

