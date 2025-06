Gemini Update: ChatGPT zieht ein, Google startet den Agentenmodus, starke Videogeneratoren und mehr

Die nächste Gemini-Woche im Monat Juni geht zu Ende und hat uns wieder eine ganze Reihe von interessanten Neuerungen rund um Googles KI-Modell gebracht. Dazu gehören die neuen Mediengeneratoren, der Agentenmodus, der überraschende Einzug von Gemini, wir zeigen euch neue Integrationen und mehr. Wie gewohnt haben wir auch in dieser Woche über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Bei Gemini geht es auch in dieser Woche mit Volldampf weiter, denn die Entwickler sind noch längst nicht in der Sommerpause. Jetzt gibt es die ersten Ausläufer des Agentenmodus, wir zeigen euch die neuen Gemini-Integrationen, berichten über die Videogeneratoren, den Start von ChatGPT in der Google Cloud und mehr. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini-KI startet im Wetterbericht

Die Gemini-KI zieht jetzt auch in den Google-Wetterbericht ein und kann die bislang hauptsächlich als Grafik dargestellten Prognosen nun auch in Textform zusammenfassen.

» Gemini-KI fasst jetzt das Google-Wetter zusammen

Sind Googles Videogeneratoren zu stark?

Googles Videogeneratoren haben schon jetzt ein Qualitätslevel erreicht, das für durchschnittliche Nutzer keine Unterscheidung mehr ermöglicht. Abgesehen von der grundlegenden Handlung dürfte es selbst für Experten schwer werden. Geht das schon heute zu weit und welche Folgen wird das haben?

» Sind die Videogeneratoren von Gemini schon heute zu stark?









Gemini startet in das Zeitalter der KI-Agenten

Google startet mit Gemini in das Zeitalter der KI-Agenten. Der neue Gemini Agentenmodus kann Aufgaben nicht nur sofort ausführen, sondern auch geplant, wiederkehrend oder proaktiv beim Auftauchen von neuen Informationen. In dieser Woche ging das Erste davon an den Start.

» Alle Infos für Googles Start in das Zeitalter der KI-Agenten

» Gemini kann jetzt Aktionen planen – Start in den Agentenmodus

Gemini-KI verstärkt jetzt Google Shopping

Die Gemini-KI zieht mit ihren starken Imaging-Funktionen jetzt auch bei Google Shopping ein. Nutzer haben die Möglichkeit, direkt in der Shopping-App virtuell Kleidung anzuprobieren. Allerdings nicht auf Photoshop-Niveau, sondern wohl tatsächlich auf Basis einer professionellen KI-Vermessung.

» Google Shopping ermöglicht virtuelles Anprobieren von Kleidung

Macht Gemini das Browsen im Web überflüssig?

Gemini kann jetzt auch für die Nutzer im Web browsen. Es wird tief im Chrome-Browser integriert, kann Webseiten bedienen und mit dem KI-Modus schneidet man ebenfalls den Zugang zu Webseiten ab. Die Frage ist, ob Google das Surfen im Web innerhalb kürzester Zeit praktisch überflüssig macht.

» Gemini-KI kann jetzt für die Nutzer im Internet surfen









Gemini Veo 3 Videogenerator startet für viele Nutzer

Der neue Gemini Veo 3 Videogenerator ist erst im vergangenen Monat gestartet und schon jetzt lockert Google die Zügel. Statt diesen nur den Abonnenten des sehr teuren Google One AI Ultra anzubieten, öffnet man sich jetzt in einer limitierten Variante für alle Abonnenten von Google One AI Pro.

» Google öffnet Gemini Veo 3 jetzt für viele weitere Nutzer

ChatGPT wird zum Gemini-Nachbar

Das war in dieser Woche eine Überraschung: Google und OpenAI haben sich wohl darauf geeinigt, dass Teile von ChatGPT in die Google Cloud ausgelagert werden. Also ausgerechnet dort, wo auch Gemini zu Hause ist. Die Frage ist dann natürlich, wofür sich Google beim dringend benötigten Infrastruktur-Ausbau entscheidet.

» Überraschung: OpenAI bucht Google Cloud für Gemini

