Android: Google System Updates machen Probleme – Google bestätigt den Fehler und kündigt Fix an

Google versorgt alle Andorid-Smartphones regelmäßig mit den Google Play System Updates, die die Geräte in kurzen Intervallen auf den aktuellen Stand bringen oder Probleme beheben. Seit einigen Wochen konnten allerdings die Updates selbst zum Problem werden, was so manchen Nutzer besorgt haben dürfte. Jetzt äußert sich Google auf den offiziellen Kanälen und verspricht einen Fix.



Android-Smartphones sowie auch die von Google angebotenen Pixel-Smartphones besitzen eine Reihe von Update-Kanälen, zu denen unter anderem die Google Play System Updates gehören. Diese werden in mehreren Wellen ausgerollt und normalerweise automatisch im Hintergrund heruntergeladen und installiert. In den letzten Wochen gab es allerdings einige Probleme und so mancher Nutzer hängt sogar an Monate-alten Versionen.

Jetzt hat sich Google zu dem Problem geäußert, dieses bestätigt und einen baldigen Fix versprochen. Man nennt weder Details zu dem Problem, noch einen Zeitplan. Das Update dürfte aber sehr zeitnah ausgerollt werden, denn Google hat sich auch in diesem Fall wieder sehr lange Zeit gelassen, sich überhaupt dazu zu äußern. Betroffenen Nutzern teilt man mit, dass kein Factory Reset oder Ähnliches notwendig ist – sondern lediglich Geduld.

Ob ihr von dem Problem betroffen seid, könnt ihr über die Systemeinstellungen von Android herausfinden: Öffnet dazu einfach die Android-Einstellungen, wechselt in den Bereich „Sicherheit & Datenschutz“ und dann in den Unterpunkt „System & Updates“. Dort findet ihr den Bereich der Google Play System Updates und deren aktueller Status. Seht ihr eine Fehlermeldung, seid ihr betroffen. Gibt es keine Fehlermeldung, ist alles in Ordnung.

Meine Vermutung: Der Kreis der Betroffenen wird sehr groß sein, aber die allermeisten Nutzer werden davon dennoch gar nichts mitbekommen haben.

