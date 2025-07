Pixel 10: Google bringt neue magische KI-Funktionen – ‚Magic Cue‘ liefert proaktiv Infos und Aktionen (Leak)

Schon in wenigen Wochen wird Google die Pixel 10-Smartphones vorstellen, über die dank fleißiger Leaker bereits praktisch alle wichtigen Spezifikationen bekannt sind. Jetzt geht es an die Funktionalität, bei der man wenig überraschend vor allem dank KI größere Schritte machen will: Neue Hinweise zu Magic Cue, das bisher als „Pixel Sense“ bekannt war, zeigen ein interessantes Tool.



Natürlich wird die Künstliche Intelligenz auf den Pixel 10-Smartphones eine wichtige Rolle spielen und erneut große Schritte machen. Das gilt nicht nur für die Standardnutzung von Gemini, sondern auch für die tief integrierten KI-Funktionen. Schon vor einigen Wochen sind interessante Auszüge aus einem Pixel 10-Werbespot aufgetaucht, in denen es „ask more of your phone“ hieß – und daran muss man sich dann auch messen lassen. Umsetzen soll das ein neues KI-Framework mit dem vordergründigen Namen Magic Cue.

Bei Magic Cue handelt es sich um eine KI-Infrastruktur, die laut der geleakten Beschreibung immer dann nützliche Details vorschlagen und sinnvolle Funktionen anbieten soll, wenn der Nutzer sie benötigen könnte. Als Beispiel gibt man an, dass die lokal arbeitende KI sofort die Flugnummer aus Flugtickets auslesen kann, wenn ein Freund danach fragt. Es ergäbe sich folgender Ablauf: Der Freund fragt nach der Flugnummer für den bevorstehen Flug, Gemini erkennt dies, sucht in GMail nach dem Ticket und liefert die gewünschte Information als Schnellzugriff. Dabei kann es auch erkennen, ob der Nutzer dies der Person wahrscheinlich mitteilen wollen würde.

Wie diese KI in die Smartphone-Umgebung integriert ist, ist nach wie vor nicht bekannt – Leaks vor einigen Wochen ging noch von einer Gboard-Integration aus, doch das scheint schon wieder verworfen zu sein. So praktisch das im ersten Moment klingt, können ständig aufploppende Angebote zur Unterstützung sicherlich auch nerven, wenn man sie gar nicht benötigt. Auf dem folgenden Screenshot ist ein Teil des Setup-Screens zu sehen.









Damit das alles funktioniert, soll Magic Cue auf die folgenden Apps zugreifen können. Man betont schon in den geleakten Strings, dass die gesamte KI lokal abläuft – mit Ausnahme des erforderlichen Datenzugriffs auf die Google-Dienste.

Google Kalender

Google Chrome

Google Kontakte

Google Docs

Google Files

GMail

Google Notizen

Google Maps

Google Messages

Google Telefon

Google Fotos

Aurelius (bisher unbekannte Google-App)

Google Rekorder

Pixel Screenshots

Google Wallet

YouTube

YouTube Music

Aus dieser Masse an Apps wird sich in Kombination der Daten sicherlich einiges erreichen lassen. Zuvor war diese kommende KI-Assistanz schon als Pixel Sense bekannt und hätte mit den Pixel 9-Smartphones starten soll. Damals noch innerhalb der Pixie-Umgebung. Wie sich Pixie, Pixel Sense und Magic Cue bzw. dessen dahinterstehende Produkte schlussendlich zusammenfügen, bleibt noch abzuwarten.

