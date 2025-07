Chromebooks: Android wird ChromeOS bald vollständig ersetzen – Googles Betriebssysteme nähern sich an

Schon seit langer Zeit ist bekannt, dass Google die beiden Betriebssysteme Android und ChromeOS zusammenführen wird, aber dennoch war die vor wenigen Tagen offiziell verlautbarte Ankündigung für viele Menschen überraschend. Wer sich jetzt etwas genauer mit dem Chromebook-Betriebssystem beschäftigt, könnte schnell feststellen, dass der Schritt vielleicht gar nicht mehr so groß ist, denn Google hat hinter den Kulissen schon seit vielen Jahren an einer Vereinheitlichung gearbeitet.



Mit den Betriebssystemen Android und ChromeOS hat Google über Jahre ganz klar abgesteckte Bereiche bedient, die sich in der Planungsphase nicht überschnitten hatten: Android für Smartphones ist ganz klar ein mobiles Betriebssystem. ChromeOS hingegen ist ein Desktop-Betriebssystem, das zwar auf mobilen Laptops zum Einsatz kommt, aber dennoch völlig anders bedient wird. Doch schon kurz darauf kamen die Tablets, die praktisch seit Bestehen die Frage aufwerfen, ob sie eher dem mobilen Bereich oder dem Desktop zuzuordnen sind. Vor allem dann, wenn sie aufgestellt und mit einer Tastatur erweitert werden können. Auf den allermeisten Tablets (abgesehen vom iPad) kommt Android zum Einsatz, aber für einen kurzen Zeitraum gab es bekanntlich auch die „Chromebook Tablets“.

Die Überschneidungen zwischen diesen Geräteklassen sind im Laufe der Jahre immer weiter gewachsen und daher ist auch bei Google schon seit vielen Jahren eine Annäherung zu beobachten. Diese gilt sowohl an der Oberfläche als auch unter der Haube: ChromeOS kann seit Jahren Android-Apps ausführen, die in einigen Bereichen eine wichtige Rolle übernommen haben und sicherlich so manchen Chromebook-Kauf befeuert hatten. Was man außerdem sehr ernst nimmt, ist die Vereinheitlichung der Oberflächen, die schleichend sowohl bei Android als auch iOS eingezogen ist. Angetrieben vom Material Design als Grundlage haben sich auch die Nutzerschnittstellen immer weiter angepasst.

Android hingegen drängt seit Jahren auf den Desktop, wenn auch lange Zeit nur theoretischer Natur, wird aber schon sehr bald den großen Schritt machen: Mit Android 16 startet der neue Android-Desktopmodus, der als sehr ernsthafter Google-Anlauf gilt. Man hat sich sehr viel Zeit gelassen und im ersten Eindruck scheint es, dass Google damit endlich den Desktopmodus geknackt und eine sinnvolle sowie unkomplizierte Brücke zwischen den bisher getrennten Welten geschaffen hat. Daran sind schon Apple und Microsoft gescheitert, für die aktuellen Pläne war das aber sehr wichtig.









Android sieht aus wie ChromeOS

Schaut euch obiges kurzes Video vom Android-Desktopmodus an. So mancher Chromebook-Nutzer dürfe sich darin recht schnell an eine ChromeOS-ähnliche Oberfläche erinnert fühlen: Die Android-Fenster sehen aus wie ChromeOS-Fenster, die schwebende Taskleiste ist an gleicher Stelle wie auf den Chromebooks zu finden und nutzt auch dessen Design. Der gesamte strukturelle Aufbau der Oberfläche ist identisch und reicht von den Systemeinstellungen bis zu den Benachrichtigungen. Im Desktopmodus sieht der Chrome-Browser aus wie das Standard-Browserfenster in ChromeOS und als i-Tüpfelchen haben wir die ausführbaren Android-Apps.

Mit einem solch ausgereift wirkenden Android-Desktomodus dürfte es auch Google-intern schwer geworden sein, für ChromeOS zu argumentieren, daher konnte man nun die Verschmelzung in Angriff nehmen. Natürlich haben die beiden Betriebssysteme eine unterschiedliche Geschichte, aber das Zusammenwachsen ist seit vielen Jahren deutlich zu sehen. Und wie sollte Android sich auf dem Desktop etablieren, wenn Google gleichzeitig mit ChromeOS ein Konkurrenzprodukt betreibt? Den Tablet- und Smart Display-Markt hat Android praktisch sicher und bis zum Chromebook ist es da gar nicht mehr weit. Daher ist die angekündigte Zusammenlegung von Android und ChromeOS ein nachvollziehbarer Schritt. Nicht umsonst hat Google die Abteilungen für Android und ChromeOS schon Anfang 2024 zusammengeführt.

Das große Ziel dürfte es sein, dass ChromeOS eines Tages von Android mit einem ChromeOS-Skin abgelöst wird, ohne dass die Nutzer es überhaupt bemerken.

