Googles heftige Zahlen: Wirklich alles wird zu Gold – Google vermeldet starke Umsätze und Nutzungszahlen

Die Google-Mutter Alphabet hat am Mittwoch wieder einmal glänzende Quartalszahlen veröffentlicht, die weiterhin von Quartal zu Quartal immer neue Rekorde aufstellen. Jetzt hat sich CEO Sundar Pichai zu Wort gemeldet und mit sehr vielen interessanten Zahlen gezeigt, dass es in praktischen allen Bereich steil nach oben geht. Hier findet ihr eine umfangreiche Übersicht.



Rein finanziell gibt es bei Google praktisch seit der Gründung des Unternehmens nur eine Richtung – natürlich nach oben. Man huscht von Rekord zu Rekord, kann selbst in diesen Dimensionen meist zweistellig wachsen und scheint jegliche Herausforderungen problemlos zu meistern. Wir haben euch natürlich die wirklich starken Google-Quartalszahlen 2/2025 gezeigt, bei denen man bereits durchblicken ließ, dass die KI schon jetzt auch finanziell ein sehr wichtiges Geschäftsfeld ist.

Google- und Alphabet-CEO Sundar Pichai meldet sich jetzt höchstpersönlich zu Wort und spricht selbst von einem „außergewöhnlich starken Quartal“ für das Unternehmen, das das robuste Wachstum in allen Bereichen des Unternehmens gezeigt hat. Das liegt wohl auch an der KI, bei der man sich mittlerweile als Innovations-Marktführer sieht, der in einer „unglaublichen Geschwindigkeit“ liefert und liefert und liefert. Das kann ich hier als Gemini-Berichterstatter im Blog durchaus bestätigen.

Um die jüngsten Erfolge noch deutlicher hervorzuheben und diese nicht auf die reinen Finanzzahlen zu beschränken, hat Pichai eine wirklich lange Liste an Einblicken und Statistiken veröffentlicht, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Natürlich sind alle Zahlen aus dem jeweils besten Blickwinkel beschrieben und man wird kaum Misserfolge auflisten, aber dennoch zeigen die Quartalszahlen ja sehr eindrucksvoll, dass man bei Google sehr vieles sehr richtig macht.









Highlights

Die Suche erzielte ein zweistelliges Umsatzwachstum. Unsere neuen Suchfunktionen sind weiterhin erfolgreich. Der KI-Modus ist in den USA und Indien eingeführt und läuft gut, während KI-Übersichten mittlerweile über 2 Milliarden monatliche Nutzer in über 200 Ländern und Regionen und 40 Sprachen haben.

Wir verzeichnen weiterhin eine starke Entwicklung bei YouTube und bei den Abonnements, was die enorme Dynamik dieser wachstumsstarken Geschäftsbereiche widerspiegelt. In den USA erzielen Shorts mittlerweile genauso viel Umsatz pro Wiedergabestunde wie herkömmliche Instream-Videos auf YouTube. In einigen Ländern liegt der Umsatz sogar über dem von Instream.

Cloud verzeichnete ein weiteres hervorragendes Quartal mit starkem Wachstum bei Umsatz, Auftragsbestand und Rentabilität. Der Jahresumsatz liegt nun bei über 50 Milliarden US-Dollar. Wir verzeichnen eine große Nachfrage nach unserem umfassenden KI-Produktportfolio.

KI-Infrastruktur

Google betreibt das weltführende Netzwerk KI-optimierter Rechenzentren und Cloud-Regionen

Google bietet die branchenweit größte Auswahl an TPUs und GPUs

Fast alle KI-Unicrosn nutzen die Google Cloud

Hohe Investitionen in die Infrastruktur zahlen sich jetzt aus

KI-Forschung

Gemini 2.5 bietet in fast allen Bereichen branchenführende Leistungen

Gemini Depp Thinking erreicht die Goldmedaille bei der Mathematik-Olympiade

Mit Veo 3 wurden seit Mai mehr als 70 Millionen Videos erstellt

Produkte und Plattformen

die Gemini-KI lässt Plattformen wie Workspace, Chrome und andere „unglaublich“ wachsen

Google verarbeitet mittlerweile 980 Billionen Token pro Monat

Die Gemini-Ap hat 450 Millionen monatlich aktive Nutzer

Die täglichen Anfragen an die Gemini-KI sind seit dem ersten Quartal um 50 Prozent gestiegen

Allein im Juni nutzten 50 Millionen Menschen KI-gestützte Meeting-Notizen in Google Meet

Dank Veo 3 erreicht Google Vids in Workspace mehr als eine Million aktive Nutzer pro Monat

Google AI Pro und Google AI Ultra sollen ein großes Nutzerwachstum vorweisen









Google Websuche

Die Gesamtanzahl der Suchanfragen stieg auch in diesem Jahr weiter an, wobei die KI maßgeblich dazu beigetragen haben soll

Die KI-Übersicht ließ die Anzahl der Suchanfragen um 10 Prozent pro Monat wachsen

Die multimodale Suche aus Lens und Circle to Search weist ein starkes Wachstum auf

Der KI-Modus hat mehr als 100 Millionen aktive Nutzer pro Monat in den USA und Indien

Google Cloud

Die Zahl der Partnerschaften mit einem Wert von über 250 Millionen Dollar hat sich innerhalb eines Jahres verdoppelt

Im ersten Halbjahr 2025 wurden genauso viele Aufträge mit einem Wert von über einer Milliarde Dollar abgeschlossen wie im gesamten Jahr 2024

Die Zahl der Google Cloud Platform-Kunden stieg im Vergleich zum Vorquartal um 28 Prozent

Mehr als 85.000 Unternehmen nutzen Gemini in Google Workspace auch für die Entwicklung

Gemini-Nutzung innerhalb von Google-Workspace ist um 3500 Prozent gestiegen

YouTube

YouTube weist bereits seit zwei Jahren in Folge die höchste Streaming-Wiedergabedauer in den USA auf

Weltweit werden 40 Milliarden Stunden Sportinhalte auf YouTube konsumiert

Weltweit werden pro Tag 200 Milliarden Short-Videos abgerufen

„KI hilft uns, unsere Empfehlungen und die automatische Synchronisation zu verbessern. Das führt zu höheren Erträgen für YouTuber und Marken, da sich das potenzielle Publikum, das sie erreichen können, deutlich vergrößert.“

Waymo

Waymo hat das Servicegebiet in Austin mehr als verdoppelt und in Los Angeles und San Francisco um 50 Prozent erweitert

Der Waymo Driver hat mittlerweile 160 Millionen Kilometer autonom auf öffentlichen Straßen zurückgelegt

Start in new York und Philadelphia ist in Planung









Laut Sundar Pichai war es ein herausragendes Quartal und derzeit gibt es kaum einen Grund, dass es in den nächsten Quartalen nicht so weitergehen sollte. Insbesondere mit der KI ist Google extrem gut aufgestellt. Denn man hat nicht nur eine riesige Produktpalette, sondern kann diese auch durch die gigantische Nutzerzahl, durch die steigenden Abo-Zahlen und auch über Geräte von Pixel bis zum Chromebook weiter steigern und monetarisieren.

Dass nebenbei praktisch alle KI-Betreiber – inklusive ChatGPTs OpenAI – auf Google Cloud-Servern laufen, ist den erheblichen Investitionen in den letzten Jahren zu verdanken. Selbst wenn die Konkurrenz Gemini in einigen Bereichen überflügelt, klingelt bei Google dennoch die Kasse. Chapeau, mehr kann man dazu nicht sagen…

