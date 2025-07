Pixel Watch: Googles Smartwatch bald mit Tensor-SoC? Neue Hinweise auf einen wichtigen Chip-Wechsel

Google ist mit der Pixel Watch schon bald seit vier Generationen im Smartwatch-Markt tätig und hat in dieser Zeit nicht nur das Betriebssystem WearOS angeschoben, sondern auch viele technische Verbesserungen mitgebracht. Schon mit der nächsten Generation könnte ein größerer Schritt anstehen, denn es gibt Anzeichen auf einen Tensor-SoC für Smartwatches. Für Google wäre das ein echter Meilenstein.



Für Google ist 2025 ein sehr wichtiges Tensor-Jahr, denn man geht den nächsten Schritt: Nach vier Jahren enger Partnerschaft mit Samsung, die den Tensor-SoC auf Basis der Exynos-Plattform aufgebaut hatte, wird Google in diesem Jahr die volle Kontrolle über den Smartphone-Prozessor und dessen technischem Zubehör übernehmen. Man wechselt zu TSMC als Auftragsfertiger, der den Chip entsprechend nach Googles Design produziert.

Was für Samsung einen Google-Schock ausgelöst hat, ist für Googles Tensor-Pläne ein echter Meilenstein. Aber es ist auch ein Türöffner, denn mittelfristig soll Tensor nicht nur auf Smartphones zum Einsatz kommen, sondern auch auf weiteren Geräten. Gerade erst hatten wir über die Pläne für einen Pixel-Laptop berichtet, der den Tensor wohl auf den Desktop bringt. Auch in die andere Richtung wäre eine Erweiterung sehr sinnvoll, um die Verbreitung der eigenen SoC-Plattform auszubauen.

Schon seit längerer Zeit gibt es Spekulationen darüber, dass Google einen Tensor für Smartwatches plant und mit dem Wechsel des Produktionspartners bzw. der vollen Übernahme des Chip-Designs stehen diese Türen mittlerweile weit offen. Es ist davon auszugehen, dass Google auf eine abgespeckte Smartphone-Version für Smartwatches setzen würde, sodass sich Synergie-Effekte ergeben, die die gesamte Tensor- und Pixel-Palette schlussendlich positiv beeinflussen.









Google hält zunächst am etablierten SoC fest

Wann der Wechsel auf den Tensor-SoC für Smartwatches geschieht, lässt sich auf Basis der Spekulationen noch nicht sagen. Doch Googles Festhalten am Smartwatch-SoC zum dritten Jahr in Folge ist schon auffällig. Drei Jahre in Folge auf denselben Chip zu setzen mag im Smartwatch-Segment nicht ganz so ungewöhnlich sein wie im Smartphone-Bereich, aber ist dennoch erwähnenswert und lässt mit dem großen Ziel im Blick darauf schließen, dass Google hier mächtig Ressourcen plant und ohnehin schon perspektivisch auf das eigene Modell wechseln wird.

Eine der Tensor-Stärken liegt im KI-Bereich, der für Google bekanntlich eine sehr wichtige Rolle spielt. Langfristig wird man wegen der selbst gesetzten Anforderungen also gar nicht um den Tensor-Einsatz herumkommen und die aktuelle Entwicklung könnte diese Pläne noch beschleunigen. Gut möglich, dass schon im nächsten Jahr der Tensor-Wechsel ansteht und die Pixel Watch 5 mit einem Google-eigenen SoC starten kann.

