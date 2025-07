Pixel Watch 4: Google bringt neues Ladesystem auf die Smartwatch – liegend mit Ambient Display (Galerie)

Google wird schon bald die Pixel Watch 4 vorstellen, die dank zahlreicher Leaks in den letzten Wochen immer mehr Details von sich verraten hat – und jetzt kommt ein weiteres, sehr interessantes, dazu: Denn Google bringt auch für die Smartwatch ein neues Ladesystem, das zwar technisch auf eine bekannte Lösung setzt, aber nutzungstechnisch einen ganz neuen Ansatz mitbringt.



Viele Fans der Pixel Watch warten darauf, dass sich die Smartwatch kabellos aufladen lässt, doch das wird auch mit der vierten Generation nicht erfüllt werden: Wie jetzt aus geleakten Produktfotos hervorgeht, gibt es weiterhin eine Art Ladestation, die auf Pin-Connectoren zur Energieübertragung setzt. Doch die Anschlüsse befinden sich diesmal nicht auf der Rückseite der Smartwatch, sondern an der Seite.

Durch die neue Anordnung ergibt sich nicht nur mehr Flexibilität auf der Rückseite, sondern auch eine ganz neue Anwendung für die Pixel Watch im Lademodus. Denn wie ihr sehen könnt, liegt die Smartwatch auf der Seite und dreht auch den Displayinhalt in die entsprechende Richtung um 90 Grad. Man könnte das als Ambient-Modus bezeichnen, den Google schon auf Smartphones, Tablets und Smart Displays gezeigt hat.

Wer seine Smartwatch neben dem Bett auflädt, statt diese über Nacht zur Schlafaufzeichnung zu tragen, könnte sie somit als Uhr für den schnellen Blick am Abend, am Morgen oder in der Nacht nutzen, ohne diese in die Hand nehmen zu müssen. Sicherlich gibt es noch weitere Anwendungsmöglichkeiten, aber diese erscheint mir auf den ersten Blick als die nützlichste.









Oben seht ihr die dazugehörige Ladestation, die für das Aufladen der Pixel Watch 4 benötigt wird. Ich denke, das ist eine interessante Lösung und deutet vielleicht darauf hin, dass man durch eine Neuordnung der internen Komponenten eines Tages eine Generation mit kabellosem Aufladen auf den Markt bringen will. Gut möglich, dass das ein interessanter Schritt für die Pixel Watch 5 wäre – dann eventuell auch mit für den Riesenschritt mit Tensor-SoC.

Interessanterweise ist die Pixel Watch 4 nicht das einzige Produkt, bei dem man Änderungen am Ladesystem vornehmen möchte. Denn die Pixel 10-Smartphones sollen wohl Qi2 unterstützen und ein magnetisches Ladesystem mitbringen. Mehr dazu findet ihr im folgenden Artikel. Alles was bisher über die Pixel Watch 4 bekannt ist, findet ihr in den darunter verlinkten Artikeln.

