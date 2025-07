Pixel 10-Smartphones: Google startet ein exklusives Angebot – so könnt ihr euch den Vorteil jetzt sichern

Google wird schon bald die Pixel 10-Smartphones vorstellen, für die bereits jetzt die Werbetrommel gerührt wird. Im deutschen Google Store sind die neuen Smartphones bereits gelistet und werden dort mit einem exklusiven Angebot beworben, das ihr euch schon jetzt durch eine einfache Registrierung sichern könnt. Dazu müsst ihr lediglich einen Button klicken.



Die Pixel 10-Smartphones dominieren derzeit die Leaker-Szene und schon in wenigen Wochen wird Google sie unter großen Medien-Aufmerksamkeit vorstellen. Schon jetzt rührt man die Werbetrommel und kam in dieser Woche nicht nur den Leakern zuvor, sondern hat auch eine exklusive Aktion angekündigt, die sich interessierte Nutzer schon jetzt sichern können. Dazu müsst ihr aber vorab – vor der Präsentation – aktiv werden.

Auf der offiziellen Pixel 10-Seite im Google Store heißt es seit einigen Tagen, dass ihr euch nur für den Newsletter anmelden müsst und dafür ein Dankeschön erhalten werdet. Dieses wird als „exklusives Angebot“ beworben. Worum es sich dabei handelt, ist allerdings offen. Es ist davon auszugehen, dass das nicht mit den üblichen Vorbesteller-Aktionen im Zusammenhang steht, die uns Jahr für Jahr eine kostenlose Pixel Watch oder kostenlose Pixel Buds bringen.

Mit Sicherheit lässt sich nur sagen, dass diese zusätzliche Aktion nur durch die Newsletter-Registrierung zu haben ist, die ihr in wenigen Sekunden erledigen könnt. Interessanterweise heißt es im Text, dass die Aktion nur für Neuanmeldungen gilt – was aber offensichtlich nicht der Fall ist. Denn ich habe den Newsletter selbst seit Bestehen dieses Formats abonniert und werde dennoch darüber informiert, am 20. August einen Blick in meinen Posteingang zu werfen. Das passt nicht so ganz zur Aussage im Anreißer, aber lässt sich ohnehin nicht ändern, wenn man den an das Google-Konto gebundenen Newsletter schon einmal abonniert hatte.

Abonniert einfach einmal den Newsletter und freut euch auf den 20. August. Sollte es nichts Lohnendes sein, könnt ihr danach einfach abbestellen. Tut nicht weh, bringt euch aber die Chance auf ein mögliches Goodie.

