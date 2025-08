Pixel Update: Neue Pixel 10-Aktion, Pixel 10-Leaks, Infos zur Pixel Watch 4, magische KI-Funktionen und mehr

Auch zum Ende des Sommermonats Juli gab es wieder eine aufregende Pixel-Woche, die uns viele neue Informationen zu kommenden Produkten gebracht hat. So konnten wir euch viele neue Pixel 10-Infos zeigen, über eine Aktion berichten, die Pixel Watch 4 und Pixel Buds 2a zeigen und vieles mehr. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die vergangenen Pixel-Woche hat uns wieder sehr viele Leaks, Informationen und auch zum Teil offizielle Ausblicke auf die Pixel-Produkte gegeben. Wir konnten euch von der Pixel Watch 4 über die Pixel Buds 2a bis zu den Pixel 10-Smartphones viele Geräte zeigen. Es gibt neue KI-Funktionen und mehr. Es war wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Viele neue Pixel 10-Infos

Es gibt viele neue Infos zu den Pixel 10-Smartphones, die wir euch im verlinkten Artikel zusammengefasst haben. Neues Bildmaterial, neue Spezifikationen und vieles mehr. Hier gibt es alle Infos über die schon sehr bald vorzustellenden Geräte.

» Viele neue Informationen zu den Pixel 10-Smartphones

Sichert euch jetzt euren Pixel 10-Rabatt

Google gewährt ein spezielles Goodie für Pixel 10-Käufer, wenn sich diese vorab im Google Store für den Newsletter anmelden. Man verrät keine Details und spricht nur von einem exklusiven Angebot, das wir wohl erst wenige Tage zuvor oder vielleicht auch erst am Tag der Präsentation näher kennenlernen werden.

» Google startet exklusives Angebot für Pixel 10-Smartphones









Pixel Watch bald mit Tensor-SoC?

Wird die Pixel Watch schon ab der nächsten Generation auf einen Tensor-SoC setzen? Es gibt Informationen darüber, dass dieser ohnehin in Entwicklung befindliche Schritt gar nicht mehr weit entfernt ist.

» Google arbeitet wohl an einem Tensor-SoC für die Pixel Watch

Pixel 6a geht in Flammen auf

Obwohl Google bereits ein Akku-Downgrade ausgerollt hat, ging jetzt ein Pixel 6a in Flammen auf. Es zeigt sich, dass der Smartphone-Akku wohl nach wie vor ein großes Problem ist und daher dringend ausgetauscht werden sollte.

» Pixel 6a-Akku explodiert trotz Googles Downgrade

Pixel 10-Smartphones erhalten Magic Cue-Funktionen

Die Pixel 10-Smartphones bringen schon bald die Magic Cue-Funktionen mit, die neue KI-Features in die Oberfläche bringen werden. Das gilt sowohl für Informationen als auch Funktionen.

» Pixel 10-Smartphones erhalten Magic Cue-Funktionen

Erste Bilder vom Pixelsnap-Ladesystem

Es gibt neue Fotos vom Pixelsnap-Ladesystem, das schon bald eine wichtige Rolle auf den Pixel-Smartphones spielen wird. Wir zeigen euch die Bilder und berichten, was mit diesem möglich sein wird.

» Das ist Googles neues Pixelsnap-Ladesystem

Neue Infos zu den Pixel 10-Smartphones

Wieder gibt es neue Informationen zu den Pixel 10-Smartphones, die längst Stammgast bei den Leakern sind, die uns jetzt auch noch die letzten Details zu den Geräten verraten.

» Leak verrät Specs und zeigt Bilder der Pixel 10-Smartphones









Pixel Buds 2a-Leak

Ein neuer Leak zeigt uns die Pixel Buds 2a erstmals in voller Pracht. Wir zeigen euch die smarten Kopfhörer im neuen Design, die nach vier Jahren in die zweite Generation gehen und dabei möglicherweise auch das ANC an Bord haben, das man in dieser Preisklasse gar nicht erwarten würde.

» Neuer Leak zeigt die Pixel Buds 2a

So viel kostet die Pixel Watch 4

Es gibt neue Informationen zur Preisgestaltung der Pixel Watch 4. Jetzt wissen wir endlich, wie viel die Smartwatch kosten wird. Es gibt vier verschiedene Varianten, deren vorab schon einmal durchgesickerte Preisgestaltung sich jetzt bestätigt hat. Wer bereits eine Pixel Watch ins Auge gefasst hat, darf sich zumindest freuen, dass es nicht teurer wird.

» So viel wird die Pixel Watch 4 in allen Varianten kosten

Letzte Aktualisierung am 2025-07-26 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.