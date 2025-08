Google Maps: Aus der Traum vom Geo-Social Network? Immer mehr Community-Funktionen werden eingestellt

Die Kartenplattform Google Maps bietet einen großen Funktionsumfang, der im Laufe der Jahre um immer mehr Bereiche erweitert worden ist – mal mehr und mal weniger erfolgreich. Jetzt scheinen die einstigen Pläne für eine Art geo-basiertes Social Network zu bröckeln, denn die Funktionen gehen verloren. Damit dürfte diese ohnehin nicht ganz passende Kategorie aus dem Fokus gerückt sein.



In einem mehrjährigen größeren Schwung hatte Google Maps vor einiger Zeit eine Reihe von Social Features erhalten. Nutzer können sich einander folgen, es kann Geschäften gefolgt werden und sogar eine Chatfunktion war einige Zeit verfügbar. Außerdem konnten Business-Inhaber Beiträge veröffentlichen, die sowohl in der Infokarte als auch für die Follower sichtbar geworden sind. Vieles davon ist noch verfügbar, spielt aber kaum eine Rolle.

Schon vor längerer Zeit wurde die Chatfunktion eingestellt und vor wenigen Tagen ging es der Follower-Funktion an den Kragen, mit der die Nutzer sich gegenseitig folgen konnten. Das waren sicherlich beides keine breit genutzten Features, aber das dürfte auch für die anderen Bereiche gelten.

Die Nutzer kommen zu Google Maps, um nach bestimmten Orten zu suchen, die sie bereits im Kopf haben. Oder sie suchen nach Vorschlägen in einer neuen Region, in der sie sich vielleicht gerade befinden. Doch die Kartenplattform ist sicherlich keine Anlaufstelle für Neuigkeiten aus der eigenen Region oder dem Folgen von Bewertungen anderer Nutzer. Gut, dass es so etwas gibt oder gegeben hat, aber in der Umsetzung kam man über die Nische nicht hinaus.

Ich denke, dass Google Maps demnächst weitere soziale Funktionen entfernen und sich hauptsächlich auf die KI-Aufbereitung durch Gemini konzentrieren wird. Die Rede war bereits von digitalen KI-Reiseführern, die sich dann auch Tipps aus anderen Quellen holen und auf Google Maps anbieten könnten.

