Google Maps: Local Guides-Funktion wird entfernt – Google stellt die Folgen-Funktion schon sehr bald ein

Die Nutzer-Community spielt auf der Kartenplattform Google Maps eine wichtige Rolle, denn sie sorgt für aktuelle Meldungen, Bewertungen, trägt Bildmaterial bei und vieles mehr. Dennoch erfolgt jetzt eine Form der Abwertung, denn man hat das baldige Aus der Folgen-Funktion angekündigt. Schon ab September wird das Folgen von anderen Nutzern nicht mehr möglich sein.



Im Rahmen der Nutzerbewertungen, Rezensionen und der Möglichkeit zum Hochladen eigener Bilder und Videos bietet Google Maps den Nutzern ein kleines Profil mit den wichtigsten Kennzahlen. Wer bestimmte Nutzer aufgrund ihrer Inhalte interessant fand, konnte diesen lange Zeit folgen und sich über neue Inhalte informieren lassen. Für den sozialen Touch gab es neben der Folgen-Funktion auch einen Follower-Zähler.

Jetzt hat Google Maps angekündigt, dass diese Funktion in Kürze eingestellt werden wird. Ab September 2025 kann all den Maps-Beitragenden nicht mehr gefolgt werden. Im Umkehrschluss werden natürlich auch alle Follower aus den Profilen der Nutzer entfernt. Ein konkretes Datum nennt man nicht, aber es dürfte wohl schon zu Beginn des Monats Schluss sein. Auch ein Grund wird nicht genannt, aber dieser ist sicherlich auch darin zu suchen, dass viele Nutzer diese Funktion überhaupt nicht kannten.

Google Maps wird alle Daten zu Followern und den Nutzern, die ihr folgt, nach der Einstellung der Funktion löschen. Diese werden also nicht nur unsichtbar und weiterhin verwendet, sondern tatsächlich entfernt. Wer sich im Zuge dessen gleich ganz öffentlich zurückziehen möchte, kann das über die Einstellungen tun, in denen es Optionen zur Profilsichtbarkeit gibt. Weil es aber keine Follower mehr geben wird, müssen auch Anfragen zum Folgen in eingeschränkten Profil nicht länger angenommen oder abgelehnt werden.

Ich denke, dass nur wenige Nutzer diese Funktion vermissen werden. Dennoch ist es natürlich immer schade, wenn ein Feature verlorengeht, das eigentlich gut gemeint war und sicherlich auch eine Reihe von Nutzern gefunden hatte.

