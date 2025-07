Ozzy Osbourne: Google ehrt den ‚Prince of Darkness‘ mit einem netten Crazy Train-Easteregg (Screenshot)

Vor einer Woche hat uns die Nachricht vom Tod von Ozzy Osbourne geschockt, der nur wenige Wochen nach seinem Abschiedskonzert verstarb. Auch bei Google dürften sich so manche Osbourne- und Sabbath-Fans finden, denn seit einigen Tagen gibt es ein neues Easteregg in der Google Websuche, das sich beim Prince of Darkness für die Leidenschaft und Musik bedankt. Nicht aufwendig, aber eine nette Hommage.



In der vergangenen Woche sind gleich zwei amerikanische Helden (Ja, ja, ich weiß) verstorben: Ozzy Osbourne und Hulk Hogan. Einer von Ihnen wird jetzt in der Google Websuche mit einem netten Easteregg geehrt. Offenbar finden sich auch in der Google-Belegschaft einige Sabbath-Fans, denn es gibt eine Hommage, die nicht gerade mit viel Aufwand gestaltet worden ist, es aber dennoch in die weltweiten Versionen der Suchmaschine geschafft haben und daher sehr zeitnah durchgewunken wurden.

Gebt ihr in die Google Websuche eine Anfrage wie „Ozzy Osbourne“ ein, verschieben sich die Ergebnisse nach dem abgeschlossenen Ladevorgang ein kleines Stück nach unten und es fährt ein Schriftzug zwischen Suchfeld und Suchergebnissen. Ein ganz simpler Marquee-Effekt, der auch durch das absichtlich langsame Herunterfahren der Suchergebnisse dafür sorgt, dass es den Nutzern auffällt und einigen Menschen vielleicht auch zeigt, wie wichtig Ozzy trotz aller anderen Dinge für die Musikwelt gewesen ist.

Es fährt der Schriftzug „Thanks for the mayhem, Prince of Darkness“ durch das Bild. Begleitet von der typischen Finger-Pommesgabel sowie einer Lokomotive und einem Anhänger. Das spielt auf eine ganze Reihe von Ozzy-Songs und dessen Image an. Allen voran natürlich die Ehrung des Chaos, der Prince of Darkness und der Crazy Train. Nett gemacht, aber sicherlich nicht lange verfügbar.

