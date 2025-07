Google One: Update für die Abo-Plattform – die Android-App bekommt eine neue Oberfläche (Screenshots)

Die Android-App von Google One lässt sich für die unterschiedlichsten Zwecke nutzen und ist nicht nur für den Kauf von Speicherplatz die erste Anlaufstelle, sondern auch für das Freigeben, Abrufen von Vorteilen und einigem mehr. Jetzt erhält die App eine neue Oberfläche im Material 3 Expressive Design, das diese zumindest visuell etwas professioneller wirken lässt.



Die Google One Android-App ist auf vielen Smartphones vorhanden, aber gehört mit Sicherheit nicht zu den meistgenutzten Anwendungen. Daher war es bisher ganz nett, dass man als Nutzer mit einer freundlichen Oberfläche begrüßt wurde, die aus einigen visuellen Effekten, farblichen Hervorhebungen sowie Grafiken bestand. All das wird jetzt allerdings entfernt und durch eine professionellere (= langweiligere) Oberfläche ersetzt.

Auf der ersten Screenshot-Sammlung seht ihr die alte Oberfläche und auf der zweiten die neue Variante, die in diesen Tagen für viele Nutzer ausgerollt wird. Es zeigt sich, dass alle Grafiken entfernt worden sind, dass die Navigationsleiste am unteren Rand geschrumpft ist und auch die Leiste am oberen Rand präsentiert sich im schlankeren Design. Der deutlichste Hinweis auf das Material 3 Expressive Design findet sich in der Einstellungsliste, ohne Änderungen an der Navigationsleiste (oder dem etwas zu kleinen Kontobild in der oberen rechten Ecke).

Schon auf der Startseite zeigt sich die Zusammenfassung der Inhalte, die auf unnötigen Whitespace oder größere Abstände verzichten. Man steigt direkt mit den wichtigen Infos des Speicherplatzverbrauchs ein – also genau das, wofür die Nutzer in den meisten Fällen diese App aufrufen. Auffällig ist außerdem, dass die Verwendung der dynamischen Farben wieder abgeschaltet wurde, wobei es sich aber auch noch um einen Bug handeln könnte.

Es ist nur ein visuelles Update, das keine neuen Funktionen mitbringt, aber dennoch etwas, das viele Google One-Nutzer sicherlich bemerken werden.

