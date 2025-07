Google Fotos: Neuer Bereich für kreative Inhalte kommt – Fotos in Videos verwandeln, Fotostil ändern und mehr

Auch in der Fotoplattform Google Fotos zieht die Künstliche Intelligenz verstärkt ein und bietet den Nutzern immer mehr Möglichkeiten, mehr aus den abgelegten Bildern und Videos herauszuholen. Nachdem in dieser Woche die neuen Funktionen Foto-zu-Video sowie der Foto-Remix gestartet sind, wird man all diesen KI-Features in Kürze einen neuen Create-Tab innerhalb der App spendieren.



Die Künstliche Intelligenz ist seit jeher ein fester Bestandteil von Google Fotos, denn es kam ab dem ersten Tag für die smarte Personenerkennung sowie automatische Kategorisierung zum Einsatz. In den letzten Jahren wurde die KI durch Tools wie den Magischen Editor zur Bildbearbeitung sichtbarer und in dieser Woche haben die Entwickler gleich zwei neue Funktionen angekündigt, mit denen man einen ganz neuen Bereich füllen wird.

Zunächst wurde der Rollout von Google Fotos Photo-to-Video für US-Nutzer gestartet, mit dem man die Möglichkeit schafft, aus jedem Foto eine einfache Animation oder ein Video mit einer kurzen Handlung zu basteln. Das ist nur Beginn dieser Funktion, denn schon sehr bald werden die Möglichkeiten deutlich umfangreicher sein. Einige Beispielvideos sowie einen Ausblick auf die Zukunft findet ihr im verlinkten Artikel.

Anschließend hat man die Google Fotos Remix-Funktion angekündigt, mit der sich Bilder in einen anderen Stil verwandeln lassen. Einfach das Bild auswählen, den Stil auswählen und schon wird der entsprechende KI-basierte Filter angewendet. Das liefert gute Ergebnisse, ist in dieser Form schon seit Jahren auch in anderen Apps zu finden. Daher eher ein Goodie.









Google Fotos bekommt einen Create-Bereich

Um solche Funktionen leichter zugänglich zu machen, wird ab August für US-Nutzer ein neuer Create-Tab starten. Dieser befindet sich in der Hauptnavigation der App und ist das neue zu Hause für alle Freunde der kreativen Bildnutzung. Der Tab „Create“ zeigt alle Funktionen – darunter „Foto zu Video“, „Remix“, „ Collagen“ , „Highlight-Videos“ und mehr – an einem Ort, damit ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen können.

Bei diesen bestehenden Funktionen wird es aber nicht bleiben, denn man sieht das wohl auch als Anlaufstelle für neue Experimente, sodass Nutzer immer wieder einmal vorbeischauen sollten. Man möchte dort immer wieder neue Experimente anbieten, von den Nutzern Feedback erhalten und auch die Lieblingstools der Nutzer optimieren. Wann dieser Tab und die neuen Funktionen auch in Deutschland bzw. außerhalb der USA eingeführt werden, lässt sich noch nicht sagen.

