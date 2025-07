Gemini-KI in der Websuche liefert häufig falsche Fakten: Hat Google (k)eine Verantwortung für Zuverlässigkeit?

Die KI-Übersicht in der Google Websuche ist immer häufiger über den Suchergebnissen zu sehen und fasst die in den aufgelisteten Seiten enthaltenen Informationen übersichtlich zusammen. Die Qualität der Inhalte ist allerdings fragwürdig und wirft durch die immer stärkere Verbreitung die Frage auf, ob Google nicht eine gewisse Form der Verantwortung für die Nutzer hat, denen man falsche Angaben als Fakten verkauft.



Die Google Websuche dominiert den Suchmaschinen-Markt seit einem Vierteljahrhundert und viele Menschen sind es auch heute noch gewohnt, für jegliche Fragen die bunte Suchmaschine zu bemühen. Die Ergebnis-Darstellung und Funktionalität wurden im Laufe der Zeit immer wieder angepasst, aber eins hat sich niemals geändert: Die Menschen haben ein großes Vertrauen in Google und verlassen sich darauf, dass die gelieferten Informationen korrekt sind.

Google hat schon vor sehr vielen Jahren die Oneboxen eingeführt, die schnelle Fakten über den Suchergebnissen gezeigt haben. Das begann mit Rechenaufgaben, ging über Hauptstädte und ähnliche feste Fakten. Später wurden diese weiter ausgebaut, es kam Toolboxen dazu, der Knowledge Graph mit vielen wichtigen Fakten und immer mehr aufbereitete Inhalte aus allen Bereichen. Allesamt hatten sie gemeinsam, dass sie weitgehend verlässlich waren. Hat sich dort einmal ein Fehler eingeschlichen, war das in den Online-Medien gar eine Schlagzeile wert. Man kann also von einer hohen Verlässlichkeit sprechen.

All diese Dinge gibt es auch heute noch, doch oftmals werden sie von Gemini KI-Übersicht weit nach unten gedrückt oder gar vollständig verdrängt. Die Gemini-KI rückt also an die Stelle der verlässlichen Informationen, sodass die Nutzer mit Recht die Erwartungshaltung haben, dass die in diesem Bereich gelieferten Inhalte ebenfalls zuverlässig sind. Immerhin stehen sowohl Google als auch die Fokus-Marke Gemini gewissermaßen mit ihrem Namen dafür.









Gemini-KI liefert falsche Infos – ist Google dafür verantwortlich?

Wie die meisten Nutzer wissen, halluziniert die KI sehr gerne – das gilt auch für Gemini. Immer wieder werden völlig falsche Informationen geliefert und als Fakten verkauft. Obwohl es sich um eine KI-Zusammenfassung der folgenden aufgelisteten Webseiten handelt und diese meistens die richtigen Fakten liefern, bastelt sich die KI daraus eine ganz eigene Wahrheit. In einem KI-ChatBot ist das Ungut, aber bei diesen ist Allgemein bekannt, dass man nicht alles glauben sollte. Bei der Google Websuche sieht das hingegen anders aus.

Google hat meiner persönlichen Meinung nach eine Verantwortung dafür, an dieser Stelle korrekte Informationen zu liefern. Denn wir alle kennen sicherlich gar nicht so wenige Menschen in unserem Umfeld, die stets die von Google gelieferten Informationen glauben. Wenn sie dann noch über den Suchergebnissen schick aufbereitet sind, wird aus Halluzination schnell ein Fakt. Und wie schnell sich falsche Fakten und Fake News heute verbreiten und welche Gefahr von ihnen ausgeht, muss ich an dieser Stelle sicherlich nicht wiederholen.

Google ist ebenso wie beispielsweise Wikipedia für viele Menschen eine Fakten-Maschine. In den allermeisten Fällen auch zurecht, doch seit dem Start der Gemini-KI in der Websuche ist Google in diesem Ranking ganz extrem abgestürzt. Das Problem: Die meisten Menschen wissen das gar nicht und vertrauen Google weiterhin. Dass die Fakten keinen Anspruch auf Fehlerfreiheit haben, gibt man zwar an, zeigt das aber erst ganz am Ende der Informationen nach dem Ausklappen in kleiner Schrift. Bis dahin kommt die Masse der Nutzer schon gar nicht mehr.

Die Google Websuche hat zwar keine Pflicht für korrekte Informationen, aber das über Jahre aufgebaute Informationsmonopol ist dennoch eine Art Verpflichtung, der Google aktuell nicht nachkommt. Das kann sukzessive zu einer noch größere Desinformation in der Gesellschaft führen. Und das ist ein riesiges Problem…

