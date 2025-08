YouTube: So könnt ihr die automatische Übersetzung jetzt verhindern – Titel, Audiospur im Original erhalten

Googles Videoplattform YouTube setzt seit Jahren auf die Unterstützung durch Künstliche Intelligenz, doch erst in den letzten Monaten hat man die KI immer sichtbarer werden lassen. Unter anderem kommt diese bei der automatischen Übersetzung zum Einsatz, die vom Videotitel über die Beschreibung bis zur Audiospur vieles in die eigene Sprache übersetzt. Wer das nicht möchte, kann sich jetzt mit einer Chrome-Erweiterung behelfen.



Die automatische Übersetzung kann eine tolle Sache sein, denn sie sorgt dafür, dass fremdsprachige Inhalte zugänglich werden. Solche Übersetzungen gibt es im Web seit vielen Jahren, doch erst in jüngster Zeit sind Automatismen eingezogen, die den Nutzern ungefragt Inhalte in der eigenen Sprache vorsetzen – das gilt auch bei YouTube. Immer öfter findet man Videos mit merkwürdigen Titeln, Beschreibungen und Audiospuren, bei denen man recht schnell bemerkt, dass sie durch einen Translator gejagt wurden.

Allerdings wurden diese Übersetzungen oftmals nicht von den Creatorn selbst durchgeführt, sondern unbemerkt und manchmal auch ohne manuelle Auswahlmöglichkeit durch die YouTube-KI. Das kann gerade bei den Videos, bei denen man die Originalsprache weitestgehend versteht, sehr lästig sein. Aber selbst wenn man die Sprache nicht versteht, möchte man vielleicht die Originalstimmen und nicht die künstlich generierten Stimmen hören.

Was auch immer der Grund sein mag, mit einer noch recht jungen Chrome-Erweiterung könnt ihr diese automatisierten YouTube-Übersetzungen jetzt einfach abschalten. In den Einstellungen lässt sich das separat für den Titel, die Audiospur, die Beschreibung und auch die Untertitel festlegen. Die Erweiterung lässt sich aber auch in die andere Richtung einsetzen und kann euch diese Inhalte in einer Wunschsprache liefern.

Probiert die Erweiterung einfach einmal aus. Sie ist vollkommen kostenlos, der Quellcode wird auf GitHub angeboten, es ist keine Einstellung notwendig und es sollen keine Daten gespeichert werden. It just works.

