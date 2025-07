GMail: Google manipuliert unbemerkt E-Mails – so könnt ihr die irreführenden Übersetzungen abschalten

An vielen Stellen im Google-Netzwerk wird den Nutzern eine automatische Übersetzung geboten, mit der sich die gezeigten Inhalte in die festgelegte Zielsprache umwandeln lassen. Das ist praktisch, kann aber auch schnell zum Problem werden. Nach den Berichten über die E-Mail-Manipulation in GMail zeigen wir euch in diesem Artikel, wie sich die Übersetzung für eine Sprache sehr leicht abschalten lässt.



Die Mailplattform GMail bietet schon seit vielen Jahren eine automatische Übersetzung des Mail-Textes, die von einer sichtbaren Google Translate-Funktion angeboten wird. Das funktioniert für das Verständnis sehr gut, kann aber auch zu Problemen führen, wenn man die bereits erfolgte Übersetzung gar nicht wahrnimmt. Daher empfiehlt es sich in einigen Fällen oder bei betreuten Konten, die automatische Übersetzung für eine Sprache abzuschalten.

Alles was ihr für die Abschaltung tun müsst, ist seht ihr auf obigem Screenshot. Öffnet einfach eine E-Mail, die automatisch übersetzt worden ist, und sucht im oberen Bereich unter dem Titel nach dem Hinweis der Übersetzung. Klickt auf das Zahnrad und wählt im aufklappenden Menü den Punkt „[Sprache] nicht mehr übersetzen“. Das Overlay wird verschwinden und die Übersetzung dementsprechend nicht mehr durchgeführt. Das gilt allerdings nur für die gewählte Sprache und greift nicht für alle anderen Quellsprachen. Ihr müsst das also für jede Sprache einmalig einzeln einstellen.

Möchtet ihr die Übersetzung erneut verwenden, findet ihr den Eintrag im Kontextmenü der E-Mail. Wählt ihr dort die Übersetzung aus, gilt die Deaktivierung nicht mehr und ihr habt den Schritt entsprechend rückgängig gemacht. Leider gibt es keinen globalen Schalter zum Deaktivieren der Funktion und auch für die problematische Übersetzung von Deutsch auf Deutsch ist das keine Lösung. Es wäre wünschenswert, dass Google daran arbeitet.

