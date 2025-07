Nest Aware: Googles Smart Home-Abo ist viel zu teuer – was will man mit der Marke eigentlich noch erreichen?

Google hat ein stetig wachsende Hardware-Portfolio, das neben den bekannten Pixel-Produkten bekanntlich auch aus Fitbit-Smartwatches oder den Produkten rund um das Nest Smart Home besteht. Letzten Bereich hat man allerdings über Jahre massiv schleifen lassen, zeigt keinerlei Aktivität und jetzt dreht man auch noch heftig an der Preisschraube. Es drängt sich die Frage auf, was Google mit Nest überhaupt noch erreichen will.



In der Boomphase des Smart Homes war Google mit einer ganzen Reihe von Aktivitäten im Bereich des smarten Zuhause unterwegs. Es war die Zeit von Google Home, des Google Assistant und auch der Smart Home-Marke Nest. Heute ist davon nicht mehr viel übrig geblieben, denn Google hat schon seit langer Zeit keine neuen Produkte mehr auf den Markt gebracht und ich habe hier im Blog bereits mehrfach Google Nest zu Grabe getragen, ohne dass gute Argumente dagegen sprachen.

Mittlerweile ist Nest so gut wie tot, denn es kommen nicht mehr nur keine neuen Produkte auf den Markt, sondern auch die bestehen veralten, die Konkurrenz zieht davon und immer mehr Menschen dürfte die Marke „Nest“ auch gar nicht mehr bekannt sein. Wenn man nicht irgendwann ein sehr großes Feuerwerk zündet und Millionen in das Marketing investiert, wird zumindest Nest in diesem Bereich keine große Rolle mehr spielen. Mehr Details findet ihr im verlinkten Artikel.

Und was tut Google, um die restlichen Nutzer noch einmal so richtig an ihre Bindung zur Marke zu erinnern? Man erhöht die Abo-Preise von Nest Aware massiv. Die Preissteigerung liegt bei bis zu 80 Prozent – und das innerhalb nur eines Jahres und nach zwei bereits vergangenen Erhöhungen in den letzten Jahren. Schon seit damals hat sich abseits der Preisspirale aber nichts mehr getan.









Was will Google mit Nest überhaupt noch erreichen?

Man muss sich wirklich fragen, welchen Stellenwert Google Nest intern hat und wie die groben Strategien aussehen. Ich denke, dass die Nutzerbasis seit Jahren steil abfällt und die Verkaufszahlen wohl in einem Bereich liegen, der nur noch die Lagerleerung rechtfertigt. Man wird aber auch wohlwissend sein, dass die Nutzer ihr teuer erkauftes Smart Home- und Sicherheitssystem nicht so schnell wechseln wollen. Also setzt man darauf, dass sie die Kröte der Preissteigerung schon schlucken werden.

Klar, mit einer Preissteigerung will Google den Umsatz erhöhen. Warum auch nicht, wenn die Nutzer gar keine andere Wahl haben, kann man sich noch ein wenig melken. Perspektivisch wird das aber gegen die Wand fahren und ich bleibe weiterhin bei der Einschätzung, dass Nest keine Zukunft mehr hat. Vermutlich recht kurzfristig wird Gemini noch stärker im Smart Home einziehen und mit Gemini + Google TV hat man eine neue Plattform für das Smart Home.

Im Hardware-Bereich wird sich Google wohl zurückziehen wollen und dies den Partnern überlassen. Das zeigt sich schon daran, dass der einzige Anlauf für ein neues Smart Display mit dem Pixel Tablet furios gescheitert ist.

