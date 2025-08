Genie 3: Google startet neues KI-Modell für virtuelle Welten – generiert realistische Umgebungen (Video)

Google ist mit dem KI-Modell Gemini zuletzt sehr stark im multimedialen Bereich rund um die Erkennung und Generierung von Bildern, Videos und ganzen Filmen aktiv gewesen. Jetzt stellt man ein neues KI-Modell vor, das das bisher gezeigte tatsächlich noch einmal in den Schatten stellt: Mit Genie 3 lassen sich ganze virtuelle Welten erzeugen, die sich ohne Grenzen und mit Zwischenspeicher entdecken lassen.



Das Team von Google Deepmind hat heute die dritte Generation von Genie vorgestellt, mit dem sich virtuelle Welten erzeugen lassen. Diese virtuellen Welten kann man sich wie in einem klassische Open World-Videospiel vorstellen, denn sie können vom Nutzer entdeckt, durchschritten oder auch interaktiv genutzt und beeinflusst werden. Die Welten werden laut der Ankündigung live generiert, sodass es tatsächlich keine echte Grenze gibt.

Für die Erstellung einer Welt reicht ein einiger kurzer Prompt, in dem alle gewünschten Details untergebracht werden können: Die Darstellung der Welt, möglicherweise das eigene Antlitz oder Gefährt und einige weitere Wünsche. So könnt ihr als Maler durch ein Haus laufen, mit dem Hubschrauber durch die Wüste fliegen oder einfach zu Fuß durch Steppen oder Städte rennen. Im unten eingebundenen Video seht ihr viele Beispiele und auch Interaktionsmöglichkeiten.

Aber bei der Live-Generierung hört es nicht auf, denn ihr könnt die Welt auch jederzeit beeinflussen. Dazu wird einfach ein Prompt geöffnet, in dem der Wunsch angegeben werden kann: Soll plötzlich ein Hubschrauber vorbeifliegen, ein Dinosaurier durch den Fluss stapfen oder ein Jetski vorbeifahren, der euch dann auch nassspritzt? Alles jederzeit möglich. Schaut euch das Video dazu einmal an.









Obwohl die Welten vollständig dynamisch generiert werden, während man sie als Nutzer durchschreitet, werden die bereits besuchten Orte gespeichert. Ihr könnt also jederzeit an eine Stelle zurückkehren und auch die dort von euch vorgenommenen Änderungen werden weiterhin verfügbar sein. Man zeigt das am Beispiel des Malers, der ein Zimmer anstreicht, anschließend einen Rundgang unternimmt und später wieder die bereits begonnene Wand sehen kann.

Meine Meinung: Das ist ein absoluter Wahnsinn, was die KI hier leistet. Allerdings gibt es nach wie vor Grenzen, die trotz aller Begeisterung (nach dem Video sicherlich auch bei vielen anderen Nutzern – schaut es euch an), nicht unerwähnt bleiben sollen: So ist die Welt zwar endlos groß, doch die Konsistenz kann man nur für maximal zehn Minuten versprechen. Klar, da laufen unglaubliche Datenmengen zusammen. Die Navigation durch die Welten erfolgt mit 24 Frames bei 720p. Auch da ist noch Luft noch oben.

Laut Google sind die Welten physisch korrekt. Das bedeutet, dass Umgebungen, Licht, Wasser und sämtliche Materialien sich so verhalten, wie man es in der Natur erwarten würde. Wer das jetzt ausprobieren möchte, muss sich vorerst bremsen. Zunächst soll es für die Wissenschaft zugänglich gemacht werden, langfristig aber auch für Entwickler. Endnutzer werden noch längere Zeit warten oder dies mit Sicherheit auch bezahlen müssen.

