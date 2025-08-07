Android 16: Schnelles aufladen nur nach Entsperrung – erweiterte Sicherheit für USB-Geräte kommt (Teardown)

Google hat mit dem Start von Android 16 den neuen erweiterten Schutzmodus eingeführt, der alle Smartphones zu einer sicheren Festung machen soll. Dieser Modus soll die maximal mögliche Sicherheit bieten, kann aber auch kleine Stolpersteine für den Alltag mit sich bringen: Wie sich jetzt zeigt, wird es schon bald notwendig sein, das Smartphone zu entsperren, um es schnell aufzuladen.



Mit dem neuen erweiterten Schutzmodus in Android 16 hat Google ein Framework geschaffen, das alle Optionen rund um die Sicherheit auf Anschlag stellt. Für die Masse der Nutzer sicherlich eine gute Sache, die das Ökosystem massiv absichern kann. Ein Teil dieser erweiterten Sicherheit wird es zukünftig auch sein, dass der USB-Zugriff eingeschränkt wird. Das Smartphone wird jegliche angeschlossene Gerätschaften ignorieren, so lange das Smartphone gesperrt ist.

Unlock device for fast charging and data transferring

You may need to unlock and reconnect your device for fast charging and data transferring

Wie aus obigem Text hervorgeht, der im Teardown des aktuellen Android Canary entdeckt wurde, müssen die Nutzer ihr Smartphone zukünftig möglicherweise einmalig entsperren, um das schnelle Aufladen zu nutzen. Der Grund ist der USB-Schutz, der eine Kommunikation mit dem Ladegerät unterbindet. Zwar wird das Smartphone in normaler Geschwindigkeit aufgeladen, doch für das schnelle Aufladen ist bei modernen Geräten ein „Handshake“ notwendig, der die Rahmenbedingungen für den schnellen Stromtransfer austauscht.

So lange zwischen Smartphone und Ladegerät keine Kommunikation möglich ist, kann es daher kein schnelles Aufladen geben. Ein schnelles Entsperren sorgt für Abhilfe, möglicherweise auch eine erneute Verbindung. Also Kabel raus, Kabel rein. Genauso wird es sicherlich auch möglich sein, das Smartphone an das Ladegerät anzustöpseln, während es noch nicht gesperrt ist. Es ist also nur ein kleiner Komfortverlust, der aber im Alltag dennoch ärgerlich sein kann. Betroffen sein werden nur Nutzer mit der kommenden Android 16-Version sowie dem aktivierten erweiterten Schutz.

