Google Play Store Aktion: Diese 79 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
play 

Am Donnerstag hält der Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper bereit – schaut mal herein. Heute berichten wir über die Gemini-KI auf den Pixel-Smartphones, zeigen die Pixel Watch 4 und berichten über das Entsperren zum Aufladen unter Android. Verpasst auch nicht die starke Pixel 9a-Aktion.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 05.08.2025

 

Android 16: Schnelles aufladen nur nach Entsperrung – erweiterte Sicherheit für USB-Geräte kommt (Teardown)

 

Apps
DogTok - Dog Translator Pro
DogTok - Dog Translator Pro
Download QR-Code
DogTok - Dog Translator Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Equalizer - Bass Booster Pro
Equalizer - Bass Booster Pro
Download QR-Code
Equalizer - Bass Booster Pro
Entwickler: WetcRun
Preis: Kostenlos
Equalizer & Bass Booster Pro
Equalizer & Bass Booster Pro
Download QR-Code
Equalizer & Bass Booster Pro
Entwickler: WetcRun
Preis: Kostenlos
Equalizer FX Pro
Equalizer FX Pro
Download QR-Code
Equalizer FX Pro
Entwickler: WetcRun
Preis: Kostenlos
Equalizer Bass Booster Pro
Equalizer Bass Booster Pro
Download QR-Code
Equalizer Bass Booster Pro
Entwickler: WetcRun
Preis: Kostenlos
Equalizer Bass Booster Pro
Equalizer Bass Booster Pro
Download QR-Code
Equalizer Bass Booster Pro
Entwickler: WetcRun
Preis: Kostenlos
Equalizer - Bass Booster pro
Equalizer - Bass Booster pro
Download QR-Code
Equalizer - Bass Booster pro
Entwickler: WetcRun
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Pulse 2: Watch face
Pulse 2: Watch face
Download QR-Code
Pulse 2: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
DADAM64: Modern Hybrid Face
DADAM64: Modern Hybrid Face
Download QR-Code
DADAM64: Modern Hybrid Face
Entwickler: Dadam Watch Faces
Preis: Kostenlos
DADAM58B: Simple Classic Face
DADAM58B: Simple Classic Face
Download QR-Code
DADAM58B: Simple Classic Face
Entwickler: Dadam Watch Faces
Preis: Kostenlos
Pixel OLED: Watch face
Pixel OLED: Watch face
Download QR-Code
Pixel OLED: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
RAMANOL Sport CTS03 Watch face
RAMANOL Sport CTS03 Watch face
Download QR-Code
RAMANOL Sport CTS03 Watch face
Entwickler: CanvasTime Studio
Preis: Kostenlos

 

Pixel-Smartphones: Neue Gemini-KI sorgt für perfekte Fotos – Kamera-Coach und Bildbearbeitung per Sprache

 

 

Pixel Watch 4: Googles neue Smartwatches zeigen sich – offizielle Produktbilder von allen Farben (Galerie)

 




amazon visa karte

Spiele
Katla
Katla
Download QR-Code
Katla
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
AllRPG: Reboot
AllRPG: Reboot
Download QR-Code
AllRPG: Reboot
Entwickler: Nomad Game
Preis: Kostenlos
Gravity Force
Gravity Force
Download QR-Code
Gravity Force
Entwickler: Metatrans Apps
Preis: Kostenlos
Bagatur Schach-Engine
Bagatur Schach-Engine
Download QR-Code
Bagatur Schach-Engine
Entwickler: Metatrans Apps
Preis: Kostenlos
Monster-Killer Pro Attentäter
Monster-Killer Pro Attentäter
Download QR-Code
Monster-Killer Pro Attentäter
Entwickler: ITPINI OU
Preis: Kostenlos
Shadow Hunter: Offline Premium
Shadow Hunter: Offline Premium
Download QR-Code
Shadow Hunter: Offline Premium
Entwickler: EA Publishing
Preis: Kostenlos
Evertale
Evertale
Download QR-Code
Evertale
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Stickman Legends: Kampf-spiele
Stickman Legends: Kampf-spiele
Download QR-Code
Stickman Legends: Kampf-spiele
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Live or Die: Überleben Pro
Live or Die: Überleben Pro
Download QR-Code
Live or Die: Überleben Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Zombie Age 3 Premium: Survival
Zombie Age 3 Premium: Survival
Download QR-Code
Zombie Age 3 Premium: Survival
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Speed Math - Mini Math Games
Speed Math - Mini Math Games
Download QR-Code
Speed Math - Mini Math Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Spelling Master - Quiz Games
Spelling Master - Quiz Games
Download QR-Code
Spelling Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Tokyo Debunker
Tokyo Debunker
Download QR-Code
Tokyo Debunker
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Trivia Master - Quiz Games
Trivia Master - Quiz Games
Download QR-Code
Trivia Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Kids to Grandmasters Chess
Kids to Grandmasters Chess
Download QR-Code
Kids to Grandmasters Chess
Entwickler: Metatrans Apps
Preis: Kostenlos
Word Mania - Brainy Word Games
Word Mania - Brainy Word Games
Download QR-Code
Word Mania - Brainy Word Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
ACE Academy
ACE Academy
Download QR-Code
ACE Academy
Entwickler: PixelFade
Preis: Kostenlos
Ethereal Enigma
Ethereal Enigma
Download QR-Code
Ethereal Enigma
Entwickler: PixelFade
Preis: Kostenlos
Crystalline
Crystalline
Download QR-Code
Crystalline
Entwickler: PixelFade
Preis: Kostenlos
Kaori After Story
Kaori After Story
Download QR-Code
Kaori After Story
Entwickler: PixelFade
Preis: Kostenlos
City Destructor HD
City Destructor HD
Download QR-Code
City Destructor HD
Entwickler: NODETRACK
Preis: Kostenlos
Autobahn-Spiel
Autobahn-Spiel
Download QR-Code
Autobahn-Spiel
Entwickler: AK Studio Mobile
Preis: Kostenlos
Block Blast - A Retro Game
Block Blast - A Retro Game
Download QR-Code
Block Blast - A Retro Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Crazy Calculator Game
Crazy Calculator Game
Download QR-Code
Crazy Calculator Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Bulbs - A game of lights
Bulbs - A game of lights
Download QR-Code
Bulbs - A game of lights
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Mini Restaurant Premium
Mini Restaurant Premium
Download QR-Code
Mini Restaurant Premium
Entwickler: Unimob Global
Preis: Kostenlos
Logo Guess Challenge
Logo Guess Challenge
Download QR-Code
Logo Guess Challenge
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Space Rush
Space Rush
Download QR-Code
Space Rush
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Emoji Guess Challenge
Emoji Guess Challenge
Download QR-Code
Emoji Guess Challenge
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Stroop Effect Test
Stroop Effect Test
Download QR-Code
Stroop Effect Test
Entwickler: Metatrans Apps
Preis: Kostenlos
Non-Stop-Ballons-Shooter
Non-Stop-Ballons-Shooter
Download QR-Code
Non-Stop-Ballons-Shooter
Entwickler: Metatrans Apps
Preis: Kostenlos
10x10 Merge Dice
10x10 Merge Dice
Download QR-Code
10x10 Merge Dice
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Balance Game
Balance Game
Download QR-Code
Balance Game
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Words Search - Premium
Words Search - Premium
Download QR-Code
Words Search - Premium
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Tap Rush - Reflex Game
Tap Rush - Reflex Game
Download QR-Code
Tap Rush - Reflex Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Chess Position Scanner
Chess Position Scanner
Download QR-Code
Chess Position Scanner
Entwickler: Metatrans Apps
Preis: Kostenlos
Mathe aus dem Kindergarten
Mathe aus dem Kindergarten
Download QR-Code
Mathe aus dem Kindergarten
Entwickler: Metatrans Apps
Preis: Kostenlos
Swipe Break Out PvP P
Swipe Break Out PvP P
Download QR-Code
Swipe Break Out PvP P
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Word Connect - Fun Puzzle Game
Word Connect - Fun Puzzle Game
Download QR-Code
Word Connect - Fun Puzzle Game
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Water Sort Puzzle - Premium
Water Sort Puzzle - Premium
Download QR-Code
Water Sort Puzzle - Premium
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Download QR-Code
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos

» Kostenlose Amazon Visa Kreditkarte mit Startguthaben und 2 Prozent Cashback sichern «




Icon Packs
Hexanet White - Icon Pack
Hexanet White - Icon Pack
Download QR-Code
Hexanet White - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Hexa Crop - Icon Pack
Hexa Crop - Icon Pack
Download QR-Code
Hexa Crop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Hexaring - Icon Pack
Hexaring - Icon Pack
Download QR-Code
Hexaring - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Turqoise - Icon Pack
Turqoise - Icon Pack
Download QR-Code
Turqoise - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Red Yellow - Icon Pack
Red Yellow - Icon Pack
Download QR-Code
Red Yellow - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Lime - icon pack
Lime - icon pack
Download QR-Code
Lime - icon pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Rock - Black Icon Pack
Rock - Black Icon Pack
Download QR-Code
Rock - Black Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Hexanet - Neon Icon Pack
Hexanet - Neon Icon Pack
Download QR-Code
Hexanet - Neon Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
ToscaLine - Turqoise Icon Pack
ToscaLine - Turqoise Icon Pack
Download QR-Code
ToscaLine - Turqoise Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Toska - Turqoise icon pack
Toska - Turqoise icon pack
Download QR-Code
Toska - Turqoise icon pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Orangediant - Icon Pack
Orangediant - Icon Pack
Download QR-Code
Orangediant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Garis Light - Lines Icon Pack
Garis Light - Lines Icon Pack
Download QR-Code
Garis Light - Lines Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Pinkdiant - Icon Pack
Pinkdiant - Icon Pack
Download QR-Code
Pinkdiant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
RoseLine Red - Icon Pack
RoseLine Red - Icon Pack
Download QR-Code
RoseLine Red - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Lines Silver - icon Pack
Lines Silver - icon Pack
Download QR-Code
Lines Silver - icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
OTO - Icon Pack
OTO - Icon Pack
Download QR-Code
OTO - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

 

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern

 




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket
Artikel kann bezahlte Werbelinks und Anzeigen enthalten.