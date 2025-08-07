Pixel 10: Googles Smartphones zeigen sich in neuen Farben – Obsidian, Moonstone und Indigo (Galerie)

Google wird in weniger als zwei Wochen die neuen Pixel 10-Smartphones vorstellen, die zuletzt immer wieder geleakt worden sind und sich jetzt erneut auf offiziellen Produktfotos zeigen. Neues Bildmaterial zeigt uns das Pixel 10 Pro XL sowie das Pixel 10 in einigen Farben, wobei auch dabei natürlich das neue Moonstone nicht fehlen darf.



Nachdem die Pixel 10-Smartphones immer wieder umfangreich geleakt worden sind und längst alle technischen Spezifikationen und die Preisgestaltung bekannt sind, verlagern sich die Leaks jetzt wie gewohnt auf eine andere Ebene: Derzeit gibt es neue Leaks zu den Pixel KI-Funktionen und jetzt sickern nach und nach alle offiziellen Produktfotos durch. Weil sich die Smartphones allesamt sehr ähnlich sehen, gibt es dabei keine großen Unterscheidungen.

Auf den unten eingebundenen Fotos seht ihr das Pixel 10 Pro XL in der schwarzen Farbe Obsidian sowie im neuen Moonstone-Farbton. Beide sind sich erst einmal recht ähnlich, doch die Wirkung ist dann doch eine ganz andere. Das wird sich vor allem auf den Lifestyle-Bildern zeigen, die wir ziemlich sicher ebenfalls noch in den nächsten Tagen zu Gesicht bekommen werden.

Darunter folgt das Pixel 10 in der Farbe Indigo, die sicherlich sehr ausdrucksstark und ein echter Hingucker ist. Ich denke, dass diese Farbe neben Moonstone sehr beliebt sein könnte. Die Farbe schafft die Balance zwischen dem langweiligen Weiß, Grau, Schwarz und den kräftigen auffälligen Farben. Daher könnte es für viele Menschen nicht nur eine Alternative, sondern eine echte Wunschfarbe sein.









