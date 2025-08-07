Pixel 9a Aktion: Googles Budget-Smartphone jetzt für nur 439 Euro sichern – 20 Prozent Rabatt + Streaming

Google hat vor wenigen Monaten das Pixel 9a vorgestellt, das als Budget-Flaggschiff die Stärken der großen Brüder sowie einen günstigen Preis in sich vereint. Jetzt ist das Smartphone wieder deutlich günstiger zu haben, denn bei Amazon gibt es aktuell ganze 20 Prozent Rabatt sowie weiteres Einsparpotenzial. Das solltet ihr bei Bedarf nicht verpassen.



Google ist mit den Pixel-Smartphones seit Jahren auf der Überholspur, denn mit jeder neuen Generation verschiebt man die Grenzen immer weiter nach oben – allen voran derzeit im funktionellen Bereich dank starker lokaler KI. Diese Stärken sind aber nicht nur auf den neuen Flaggschiffen zu finden, sondern auch auf den Budget-Ablegern, die dadurch mit Sicherheit eines der attraktivsten Pakete überhaupt im Smartphone-Markt sind.

Jetzt gibt es das Pixel 9a für nur noch 439 Euro bei Amazon und damit schon jetzt 20 Prozent günstiger als der UVP. Dafür bekommt ihr nicht nur das Smartphone mit seinen für diese Preisklasse sehr guten Leistungen, sondern auch das starke Software-Paket von Google mit allen KI-Funktionen, das immer wieder mit neuen Features ausgerüstet und aktualisiert wird. Ihr bekommt also aus Softwaresicht ein leicht abgespecktes Pixel 9 oder auch Pixel 10 – und das zum Kampfpreis.

Um diesen Preis einmal einzuordnen: Google wird das Pixel 9 noch für knapp sieben Jahre mit Updates versorgen. Für 439 Euro habt ihr bis in das Jahr 2032 ein sicheres und aktuelles Smartphone. Das macht nur 63 Euro pro Jahr. Es wird noch mehrere Dutzend Feature Drops und monatliche Updates erhalten. Dazu bekommt ihr von Amazon außerdem noch 60 Tage Audible gratis und ihr könnt das Smartphone bei Bedarf in fünf Raten mit Null Prozent Zinsen kaufen. Und wer noch mehr sparen will, kann zudem sein altes Smartphone bei Amazon eintauschen.

Natürlich starten schon bald die Pixel 10-Smartphones, doch wer auf ein a-Gerät schaut, für den werden die kommenden Flaggschiffe ohnehin nicht in Frage kommen.

» Pixel-Aktionen im Google Store

