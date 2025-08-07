Android: Google bringt neue ‚Action Corners‘ – lässt einige Aktionen mit Cursor-Gesten starten (teardown)

Google drängt mit Android auf den Desktop und spendiert dem Betriebssystem zunehmend Funktionen und Möglichkeiten, die auf dem Smartphone oder Tablet kaum möglich wären. Jetzt wurde das neue Feature der „Action Corners“ entdeckt, mit denen sich unterschiedliche Aktionen bei aktiver Cursor-Nutzung ausführen lassen. Im Teardown ließ es sich auch schon aktivieren.



Um Android auf den Desktop zu bringen und dort erfolgreich zu etablieren, braucht es mehr als nur angepasste Oberflächen und die Unterstützung der technischen Basis. Denn am Desktop kommen mit Maus und Tastatur ganz andere Eingabemethoden zum Einsatz, die andere Anforderungen haben. Einiges ist nicht möglich im Vergleich zu Touch und andersherum gibt es auch neue Möglichkeiten, die mit Touch kaum umsetzbar wären.

Jetzt zeigt sich im Android Canary die neue Funktion der „Action Corners“. Dabei handelt es sich um eine Funktion, die einigen Desktopnutzern bereits von ihrer aktuellen Plattform bekannt sein könnte: Durch das Verschieben des Cursors in eine der vier Ecken lässt sich eine Aktion ausführen. Mit Touch so gut wie unmöglich, mit dem Cursor hingegen eine simple Sache, die sehr schnell von der Hand geht.

Wie sich auf den Screenshots zeigt, können die Nutzer für jede Ecke eine eigene Aktion festlegen. Zur Auswahl steht der Wechsel zum Homescreen / Desktop, zu den zuletzt geöffneten Apps, zu den Benachrichtigungen, Schnelleinstellungen oder schlicht ein Nichtstun. Der Funktionsumfang hält sich also noch in Grenzen, doch das dürfte sich zukünftig sehr leicht um weitere Aktionen wie etwa App-Starts verschieben lassen.

Man kann fast schon staunen, dass Google der Versuchung noch nicht erlegen ist, mit einer solchen Geste Gemini zu starten. Wenn das erst einmal eingeführt ist, wird es aber sicherlich eines der ersten Aktionen sein, die man dieser Funktion ermöglicht. Erst vor wenigen Tagen haben sich die neuen Android Touchpad-Einstellungen gezeigt.

[Android Authority]