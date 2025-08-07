Pixel-Smartphones: Neue Gemini-KI sorgt für perfekte Fotos – Kamera-Coach und Bildbearbeitung per Sprache

Google wird den Pixel 10-Smartphones viele starke neue KI-Funktionen spendieren. Das ist seit längerer Zeit bekannt und auch nicht weiter überraschend, doch jetzt sickern nach und nach die Details zu den neuen Möglichkeiten durch. Eine lokale Variante von Gemini soll den Nutzern sowohl bei der Fotografie als auch der schnellen Bildbearbeitung helfen bzw. dies per Sprachsteuerung ermöglichen.



Google hat bereits die aktuelle Generation der Pixel-Smartphones als KI-Geräte und wird das unter dem Slogan „ask more of your phone“ auch bei den kommenden Pixel 10-Smartphones entsprechend halten. Wir haben euch bereits die Magic Cue-Funktionen der Pixel 10-Smartphones vorgestellt, die den Nutzern stets mit Informationen und Aktionsvorschlägen zur Seite stehen sollen. Jetzt verraten uns Leaks mehr Details über die lokale KI im Fotobereich.

Camera Coach

Auf der zehnten Pixel-Generation soll ein Camera Couch in die Pixel Kamera einziehen. Dabei handelt es sich um ein Feature, das auf die Kamera zugreifen und das Livebild analysieren kann. Diese Funktion soll den Nutzern Tipps für das perfekte Motiv geben und ihnen vielleicht mitteilen, dass sie den Winkel ändern sollten, die Kamerahöhe, ein optimaleres Licht wählen oder Ähnliches. Kennt man in der Form mit einigen visuellen Hilfsmitteln auch schon aus anderen Kamera-Apps.

Laut der durchgesickerten Beschreibung soll das Ganze mit Gemini umgesetzt werden, das bekanntlich schon seit längerer Zeit auf die Kamera der Smartphones zugreifen und das Livebild analysieren kann. Den Nutzern einige Tipps für das perfekte Motiv zu geben, scheint da kein großer Schritt zu sein.









Fotobearbeitung mit Sprachsteuerung

Google Fotos bietet mit dem magischen Editor sowie den immer tiefer integrierten Gemini-Funktionen bereits viele Möglichkeiten zur schnellen Bildbearbeitung, die kaum einfacher umgesetzt werden könnte. Es lassen sich Objekte einfach einkreisen oder auswählen und frei verschieben, entfernen oder auch neue hinzufügen. All das geht schnell von der Hand, doch man will es noch einmal leichter machen.

Ein Teardown hat ergeben, dass die Bildbearbeitung schon bald per Sprachsteuerung möglich sein soll. Ihr könnt der Fotos-App dank Gemini-Unterstützung dann wohl einfach sagen, was am Bild verändert werden soll und die KI kann das entsprechend umsetzen. Dazu dürfte die starke Gemini-Bilderkennung zum Einsatz kommen, die wir euch erst vor wenigen Tagen ausführlich vorgestellt haben.

—

Beide Neuerungen basieren auf einer tieferen Gemini-Integration in die Pixel-Smartphones. Die neuen Funktionen sollen zunächst exklusiv auf den Pixel 10-Smartphones angeboten und in einem späteren Schritt per Feature Drop für alle Pixel-Smartphones geöffnet werden.

» Pixel 10: Google bringt neue magische KI-Funktionen – ‚Magic Cue‘ liefert proaktiv Infos und Aktionen (Leak)

[Android Headlines]

Letzte Aktualisierung am 2025-08-03 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.