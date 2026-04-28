Google Play Store Aktion: Diese 103 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Zum Start in die neue Aktionenwoche gibt es im Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über ein Android für KI-Agenten, zeigen euch die Samsung Galaxy Glass Smart Glasses und berichten über Gemini in Android Auto. Schaut euch doch auch die neuen Google-Icons für die KI-Ära an.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 28.04.2025

Pixel-Aktionen im Google Store: Hohe Rabatte auf Pixel 10, Pixel Watch 4, Pixel Buds, Fitbit-Tracker und mehr

Apps
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Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Fake call screen - Prank call
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Fake call screen - Prank call
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Mockup for Everything - Design
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Mockup for Everything - Design
Entwickler: AUSTECH STUDIO
Preis: Kostenlos
Wahrheit oder Pflicht Pro
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Wahrheit oder Pflicht Pro
Entwickler: TRYONI ARTS
Preis: 0,50 €
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Entwickler: Power Mind Apps
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Clock Widget - Word Clock
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Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Invitation Card Maker Pro
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Invitation Card Maker Pro
Entwickler: AUSTECH STUDIO
Preis: Kostenlos
Fit Workout Pro - AI Trainer
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Entwickler: AUSTECH STUDIO
Preis: Kostenlos
Contact Edge side bar
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Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Bookmark Manager - URL manager
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Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Meine Medizin Pro
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Entwickler: made easy
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Watch Faces
RW108 Momentum
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RW108 Momentum
Entwickler: rens watchfaces
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React: Watch face
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Entwickler: amoledwatchfaces™
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Android für KI-Agenten: Ist das die Smartphone-Zukunft? Leak zeigt Oberfläche ohne Apps (Screenshots)

Google in der KI-Ära: Alle Apps bekommen neue Logos – das sind die neuen Icons mit Farbverlauf (Galerie)




pixel angebote

Spiele
Incredible Box - RollingPuzzle
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Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Car Racer Vr Pro
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Car Racer Vr Pro
Entwickler: VR GAMES
Preis: Kostenlos
Ludo 3D - Aeroplane Chess
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Ludo 3D - Aeroplane Chess
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: 5,49 €
Pixel Blade M VIP
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Entwickler: pixelstar
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Soul Evolve: Epic Fantasy Hero
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Soul Evolve: Epic Fantasy Hero
Entwickler: MGIF
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Cash Quiz - Animal Edition
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Cash Quiz - Animal Edition
Entwickler: Minos Lab
Preis: Kostenlos
Boxing Cash – Kämpfe & Gewinne
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Boxing Cash – Kämpfe & Gewinne
Entwickler: Minos Lab
Preis: Kostenlos
Kids' Puzzle: Toddlers Game 3+
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Kids' Puzzle: Toddlers Game 3+
Entwickler: GiftBox Games
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Sudoku Bamboo — Classic Sudoku
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Sudoku Bamboo — Classic Sudoku
Entwickler: Stas Apps
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Tokyo Debunker
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Tokyo Debunker
Entwickler: ZigZaGame Inc.
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Master of Words PRO
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Master of Words PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
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Shadow Knight Ninja Fight Game
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Shadow Knight Ninja Fight Game
Entwickler: Fansipan Limited
Preis: Kostenlos
Bible Master – Quiz & Trivia
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Bible Master – Quiz & Trivia
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Super Tank Battle - Sandbox
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Super Tank Battle - Sandbox
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Find Picture Different!
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Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Logo Guess Challenge
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Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Sudoku Classic
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Sudoku Classic
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Space Rush
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Space Rush
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Tap Rush - Reflex Game
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Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Bulbs - A game of lights
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Bulbs - A game of lights
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Emoji Guess Challenge
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Emoji Guess Challenge
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Block Blast - A Retro Game
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Block Blast - A Retro Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Speed Math - Mini Math Games
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Speed Math - Mini Math Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Crazy Calculator Game
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Crazy Calculator Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Spelling Master - Quiz Games
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Spelling Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Trivia Master - Quiz Games
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Trivia Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Solitaire Pro : Card Games
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Solitaire Pro : Card Games
Entwickler: VR GAMES
Preis: Kostenlos
Universe Invader 2: Premium
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Universe Invader 2: Premium
Entwickler: GCenter
Preis: Kostenlos
Dotted Lines - Snake
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Dotted Lines - Snake
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
[365fun] TouchTouchPangPang
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[365fun] TouchTouchPangPang
Entwickler: wind
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[365fun] CatchBee
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[365fun] CatchBee
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Mathe 5. Klasse
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Mathe 5. Klasse
Entwickler: Sergey Malugin
Preis: Kostenlos
Third grade Math - Addition
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Third grade Math - Addition
Entwickler: Sergey Malugin
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Mathe 1. Klasse
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Mathe 1. Klasse
Entwickler: Sergey Malugin
Preis: Kostenlos
Subtraction 2nd grade Math
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Subtraction 2nd grade Math
Entwickler: Sergey Malugin
Preis: Kostenlos
Das kleine Einmaleins
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Das kleine Einmaleins
Entwickler: Sergey Malugin
Preis: Kostenlos
Brüche subtrahieren Trainer
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Brüche subtrahieren Trainer
Entwickler: Sergey Malugin
Preis: Kostenlos
Operations with integers
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Operations with integers
Entwickler: Sergey Malugin
Preis: Kostenlos
Second grade Math - Addition
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Second grade Math - Addition
Entwickler: Sergey Malugin
Preis: Kostenlos
Multiplication 3rd grade Math
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Multiplication 3rd grade Math
Entwickler: Sergey Malugin
Preis: Kostenlos
Brüche multiplizieren
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Brüche multiplizieren
Entwickler: Sergey Malugin
Preis: Kostenlos
Brüche multiplizieren Trainer
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Brüche multiplizieren Trainer
Entwickler: Sergey Malugin
Preis: Kostenlos
Brüche subtrahieren
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Brüche subtrahieren
Entwickler: Sergey Malugin
Preis: Kostenlos
Multiply and divide fractions
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Multiply and divide fractions
Entwickler: Sergey Malugin
Preis: Kostenlos
Multiplication 4th grade Math
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Multiplication 4th grade Math
Entwickler: Sergey Malugin
Preis: Kostenlos
Multiplication and Division
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Multiplication and Division
Entwickler: Sergey Malugin
Preis: Kostenlos
[365fun] Perfect 3m
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[365fun] Perfect 3m
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Color Match2
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[365fun] Color Match2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
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Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Entwickler: MobGame Pte. Ltd.
Preis: Kostenlos
[365fun] Wood Block Travel
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[365fun] Wood Block Travel
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Zombie Age 3 Premium: Survival
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Zombie Age 3 Premium: Survival
Entwickler: RedAntz
Preis: Kostenlos
Guardian War: Ultimate Edition
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Guardian War: Ultimate Edition
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Live or Die: Überleben Pro
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Live or Die: Überleben Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Stick Warrior SuperHero Dragon
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Stick Warrior SuperHero Dragon
Entwickler: Super Dragon Legends PVP
Preis: Kostenlos
Stickman Warriors Dragon Hero
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Stickman Warriors Dragon Hero
Entwickler: Super Dragon Legends PVP
Preis: Kostenlos
Empire Warriors - Offline Game
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Empire Warriors - Offline Game
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Falltopia Plus: Epic Space RPG
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Falltopia Plus: Epic Space RPG
Entwickler: Pusilung
Preis: Kostenlos
Dot - Aline Same Color Dots
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Dot - Aline Same Color Dots
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
[VIP] Mr. Balcan Idle
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[VIP] Mr. Balcan Idle
Entwickler: SUPERCLAY Inc
Preis: Kostenlos
Sword Fight: Knight Arena Pro
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Sword Fight: Knight Arena Pro
Entwickler: Gem Jam
Preis: Kostenlos
Slime Legends - Survivor
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Slime Legends - Survivor
Entwickler: Fori Studio
Preis: Kostenlos




Icon Packs
Samak Blue - Icon Pack
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Samak Blue - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
SeaLine - Blue - Icon Pack
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SeaLine - Blue - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Square Clear - Icon Pack
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Square Clear - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Squarecut - Icon Pack
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Squarecut - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Fledermaus - Square Icon Pack
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Fledermaus - Square Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Material You Square Icon Pack
Material You Square Icon Pack
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Material You Square Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Sharp - Square Icon Pack
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Sharp - Square Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Fluffy Icons - One UI Style
Fluffy Icons - One UI Style
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Fluffy Icons - One UI Style
Entwickler: Project Fluffy
Preis: Kostenlos
Viorange - Line Icon Pack
Viorange - Line Icon Pack
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Viorange - Line Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Sun Flower - Line Icon Pack
Sun Flower - Line Icon Pack
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Sun Flower - Line Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Red Carpet - Lines Icon Pack
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Red Carpet - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Bubble Gum - Lines Icon Pack
Bubble Gum - Lines Icon Pack
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Bubble Gum - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Kathleen - Lines Icon Pack
Kathleen - Lines Icon Pack
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Kathleen - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Earth - Lines Icon Pack
Earth - Lines Icon Pack
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Earth - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Marigold - Lines Icon Pack
Marigold - Lines Icon Pack
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Marigold - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Kamsa Squircle - Icon Pack
Kamsa Squircle - Icon Pack
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Kamsa Squircle - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Kumza - Squircle Icon Pack
Kumza - Squircle Icon Pack
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Kumza - Squircle Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Diamond - Icon Pack
Diamond - Icon Pack
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Diamond - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Minka Dark - Icon Pack
Minka Dark - Icon Pack
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Minka Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Belga Light - Icon Pack
Belga Light - Icon Pack
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Belga Light - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
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Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
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Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
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Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
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Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
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Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
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BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

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