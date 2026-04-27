Pixel-Aktionen im Google Store: Hohe Rabatte auf Pixel 10, Pixel Watch 4, Pixel Buds, Fitbit-Tracker und mehr

Auch zum Start in die neue Woche gibt es wieder viele starke Aktionen im Google Store bei Amazon, die ihr sicherlich nicht verpassen möchtet. Man bietet im Rahmen von limitierten Angeboten jetzt hohe Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones, die Pixel Watch 4, auf die Pixel Buds-Kopfhörer, die Fitbit-Tracker und mehr. Wir zeigen euch die besten Pixel-Angebote in der Übersicht.



Es lohnt sich wieder ein Blick in die Aktionen im Google Store bei Amazon, denn dort gibt es jetzt hohe Rabatte auf die Pixel-Produkte. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die besten Angebote.

Hohe Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones

Zum Einstieg in die Welt der Google-Smartphones gibt es jetzt das Pixel 10 für nur 699 Euro, das aktuell aber nicht in allen verfügbaren Farben und Varianten verfügbar ist. Soll es eine Stufe höher sein, könnt ihr zum Flaggschiff greifen – das Pixel 10 Pro mit 22 Prozent Rabatt oder gleich das Pixel 10 Pro XL mit 25 Prozent Rabatt. Soll es ein Foldable sein, gibt es jetzt 17 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro Fold im Store.

Natürlich kann man bei Google auch zu einem Budget-Gerät greifen, was bei Pixel dank der langen Update-Garantie sogar für die neunte Generation noch sehr interessant und lohnend ist. Jetzt bekommt ihr 15 Prozent Rabatt auf das Pixel 10a oder sogar das Pixel 9a für nur noch 359 Euro.

Letzte Aktualisierung am 27.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Hohe Rabatte auf die Pixel Buds

Passend zu den Smartphones könnt ihr euch jetzt auch noch die smarten Kopfhörer günstiger als bisher sichern. Aktuell gibt es 18 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a oder ebenfalls 18 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 unter den Angeboten.

Letzte Aktualisierung am 23.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Hohe Rabatte auf die Pixel Watch 4

Wer bereits Smartphone und Kopfhörer aus dem Hause Google hat, kann bei den aktuellen Generationen jetzt auch zu einer Google-Smartwatch greifen. Zum Wochenstart gibt es 25 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 (41mm), die in verschiedenen Ausführungen und Farben zu haben ist. Schaut und klickt euch da mal für den endgültigen Preis durch. Auch die größere Variante ist Aktion, so gibt es jetzt 22 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 (45mm), die natürlich auch in den Verbindungsvarianten LTE oder WLAN und verschiedenen Farben zu haben ist.

Letzte Aktualisierung am 27.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Hohe Rabatte auf Fitbit

Last but not least könnt ihr jetzt noch hohe Rabatte auf die Fitnesstracker und Smartwatches der Google-Marke Fitbit sichern: Aktuell könnt ihr euch Fitbit Inspire 3 mit 49 Prozent Rabatt im Google Store bei Amazon bestellen. Außerdem gibt es bis zu zu 41 Prozent Rabatt auf Fitbit Charge 6 – damit sind beide Fitnesstracker jetzt für unter 100 Euro zu haben. Für die Fitbit-Smartwatches könnt ihr euch 7 Prozent Rabatt auf die Fitbit Sense 2 oder sogar 40 Prozent Rabatt auf die Fitbit Versa 4 sichern.

Letzte Aktualisierung am 22.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung)

Letzte Aktualisierung am 22.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.