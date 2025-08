Android: Google muss große Änderungen am Play Store vornehmen – das muss jetzt zeitnah umgesetzt werden

Google musste in der vergangenen Woche eine schwere Niederlage einstecken, denn nach einem Urteil im Epic-Verfahren muss es große Änderungen im Play Store geben. Jetzt gibt es mehr Details zu diesen Änderungen, die Google sehr zeitnah noch in diesem Monat umsetzen muss. Das Gerichtsurteil sorgt dafür, dass Google deutlich an Macht und Kontrolle über den Android App Store verliert.



Nach einem jahrelangen Rechtsstreit zwischen Epic und Google, den wir natürlich auch hier im Blog begleitet haben, kam es in der vergangenen Woche zu einem Urteil. Google kann dieses zwar noch anfechten und das Verfahren verlängern, muss die Auflagen aber unabhängig davon innerhalb von drei Wochen (jetzt nur noch zweieinhalb) erst einmal erfüllen. Das eigentliche Epic-Ziel, dass der Epic Store in den Google Play Store kommt, gehört interessanterweise nicht dazu und muss erst in frühestens acht Monaten umgesetzt werden. Was noch in diesem Monat umgesetzt werden muss, ist Folgendes:

Diese Änderungen muss Google am Play Store unmittelbar vornehmen:

Google darf die durch den Play Store erzielten Einnahmen nicht mit Android-OEMs und anderen Partnern teilen oder verlangen, dass der Play Store auf Android-Geräten vorinstalliert ist oder an einem bestimmten Ort platziert wird.

Google darf keine Angebote für exklusive Apps im Play Store machen oder Angebote machen, um die Veröffentlichung von Apps in Drittanbieter-Stores zu blockieren (einschließlich exklusiver Funktionen).

Für über den Play Store vertriebene Android-Apps kann die Nutzung von Play Billing nicht vorgeschrieben werden. Sie müssen Zahlungsmethoden von Drittanbietern sowie die Kommunikation anderer Zahlungsmethoden zulassen. Google kann von Entwicklern nicht verlangen, ihre Preise an Play Billing anzupassen.

Android-Entwickler müssen die Möglichkeit haben, Preise und Downloads außerhalb des Play Stores zu kommunizieren, einschließlich Links

Google muss mit Epic Games zusammenarbeiten, um etwaige Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Verbreitung von Drittanbieter-App-Stores durch den Play Store beizulegen.

Ich denke, dass das eine deutliche Schwächung des Google Play Stores ist. Interessanterweise ist das weniger ein Pro-Epic-Urteil, sondern ein ganz heftiges Contra-Google-Urteil. Das wird auch Auswirkungen auf das gesamte Android-Ökosystem haben, deren Folgen noch gar nicht absehbar sind. Vor allem, weil den ohnehin schon klammen Smartphone-Herstellern erneut wichtige Einnahmen verloren gehen.

