Pixel Buds 2a: Googles neue smarte Kopfhörer zeigen sich – starten in zwei Farben und wohl mit ANC (Leak)

In etwas mehr als zwei Wochen wird Google die neuen Pixel-Produkte vorstellen, zu denen unter anderem die Pixel Buds 2a gehören, die die smarten Budget-Kopfhörer in die nächste Generation bringen. Jetzt gibt es neues Bildmaterial von den Ohrstöpseln, die erst in der vergangenen Woche mit einigen technischen Spezifikationen geleakt worden sind.



In Kürze wird Google die Pixel Buds a in die zweite Generation bringen und mit den Pixel Buds 2a vielleicht auch als passendes Zubehör für die Pixel 10-Smartphones auf den Markt starten. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen im verlinkten Artikel ein neues Produktbild gezeigt und darüber berichtet, dass die Kopfhörer wohl über ANC (Active Noise Cancelling) verfügen werden.

Jetzt gibt es noch einmal neues Bildmaterial, das uns zwar keine neuen Details verrät – die bei Kopfhörern von Außen ohnehin kaum erkennbar wären – aber dennoch einen Eindruck von der zweiten Farbe und der Lifestyle-Nutzung gibt. Die neue Farbe „Moonstone“ scheint bei Google eine wichtige Rolle zu spielen, denn diese ist für alle drei wichtigen neuen Pixel-Geräte verfügbar und dementsprechend auch bei den Pixel Buds 2a zu erwerben.

Wir sehen die smarten Kopfhörer in der Ladeschale, bei der es im inneren Design zu interessanten Unterschieden kommt, die sich derzeit schwer einordnen lassen. Denn während das Ladecase in der Flieder-Variante dem Farbton der Buds entspricht, scheint das bei Moonstone nicht der Fall zu sein. Weil die meisten Nutzer nur ein paar Kopfhörer besitzen dürften, fällt das natürlich nicht auf, aber ist schon eine interessante Design-Entscheidung.

Wir erwarten die Präsentation der Pixel Buds 2a am 20. August parallel zu den Pixel 10-Smartphones und der Pixel Watch 4. Mutmaßlich werden zumindest die Kopfhörer auch wieder als Goodie für Vorbesteller wenige Tage mehr oder weniger gratis verfügbar sein.

