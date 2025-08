goo.gl: Googles URL-Verkürzer wird NICHT eingestellt – aktive Adressen bleiben weiterhin erhalten

Google war mit dem URL-Verkürzer goo.gl in der Hochphase dieser Tools sehr erfolgreich und hat mit dem eigenen Angebot viele Millionen lange Webadressen in ein kompaktes Format gebracht. Erst vor wenigen Tagen hat man an die endgültige Einstellung erinnert, rudert jetzt aber überraschend zurück: Alle aktiv genutzten URLs sollen auch weiterhin verfügbar bleiben.



Die Hochphase der URL-Verkürzer liegt schon lange Zeit zurück, denn aus den unterschiedlichsten Gründen werden diese heute kaum noch benötigt. Zwar sind einige Anbieter weiterhin aktiv und erfolgreich, doch das Gros ist verschwunden – und mit ihnen auch die verkürzten Links. Das hat dazu geführt, dass Millionen von Links ins Leere laufen, obwohl das Ziel der Weiterleitung vielleicht noch verfügbar wäre. Für die Recherche oder die Archivierung von Webinhalten ein großes Problem.

Um dieses Problem nicht weiter zu verstärken, hat Google schon im Jahr 2019 – als der URL-Verkürzer goo.gl offiziell eingestellt wurde – angekündigt, die Weiterleitungen aktiv zu halten. Zwar können seit sechs Jahren keine neuen URLs mehr erstellt werden, aber die bereits erstellten sind nach wie vor verfügbar. Weil seitdem sehr viel Wasser über die digitalen Mühlen geflossen ist, wollte man auch die Weiterleitungen im August endgültig einstellen. Wir hatten erst vor wenigen Tagen vor der drohenden Einstellung von goo.gl berichtet.

Jetzt hat Google glücklicherweise ein Einsehen und hat die Einstellung praktisch abgeblasen. Alle Links, die noch aktiv genutzt werden und ein gewisses Trafficvolumen aufweisen – das nicht näher genannt wird – bleiben auch weiterhin aktiv. Andere Links, die seit längerer Zeit nicht mehr angeklickt wurden, werden hingegen tatsächlich ab dem 25. August nicht mehr verfügbar sein. Man verringert also den Bestand, hält die reine Weiterleitung aber weiterhin offen. Mutmaßlich wird es immer wieder Evaluierungen und nicht-angekündigte Einstellungsrunden geben, bis es eines Tages wirklich tot ist.

Wer das für seine URLs überprüfen möchte, muss diese einfach einmal aufrufen. Erscheint die Meldung, dass der Link ab dem 25. August nicht mehr verfügbar ist, wird es so sein. Erscheint keine Meldung, bleibt der Link weiterhin verfügbar. Ich denke, dieser Schritt ist ein guter Kompromiss. Zwar könnte Google das Produkt wohl auch ohne großen Ressourcen-Aufwand auf ewig online lassen, aber irgendwann kommt eben alles zu einem Ende…

