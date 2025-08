Google Fotos: Neue Remix-Funktion verwandelt Fotos in Comics, Animes, Sketche oder 3D-Bilder (Video)

Die Fotoplattform Google Fotos hat sich im Laufe der Zeit von einer auf die Medienspeicherung konzentrierten Plattform in ein umfangreiches Tool zur Verwaltung und Verarbeitung der gespeicherten Bilder und Videos gewandelt. Jetzt haben die Entwickler ein neues KI-Tool angekündigt, mit dem sich der Stil eines Fotos vollständig ändern lässt. Die neue Remix-Funktion verwandelt die Bilder in ein Comic, eine Zeichnung, eine 3D-Animation oder alternative Darstellungen.



Bei Google Fotos stehen seit einiger Zeit die KI-Funktionen im Fokus, die jetzt erneut erweitert werden: Wir haben bereits über die starke Foto-zu-Video-Funktion berichtet, die noch ein weiteres Feature im Gepäck hat. Auch dieses soll das eigentliche Bild stark verändern und vielleicht für gewisse Situationen auch passender gestalten: Mit der Google Fotos Remix-Funktion lässt sich der Stil KI-basiert vollständig ändern.

Die neue Funktion nutzt die Grafik-Stärken von Gemini und gibt den Nutzern zunächst nur sehr einfache Werkzeuge an die Hand, die im Laufe der Zeit sicherlich ausgebaut werden: Die Nutzer wählen einfach nur das Foto aus und legen anschließend fest, in welchem Stil dieses gehalten werden soll. Zur Auswahl stehen die Stile Anime, Comic, Sketch oder 3D-Animation – also allesamt eher in künstlerischer Form. Kennt man vielleicht aus vielen Bildbearbeitungen durch entsprechende Filter, ist im KI-Zeitalter aber sicherlich detaillierter.

Auch diese neue Funktion wird in wenigen Tagen nur für US-Nutzer ausgerollt und wird zunächst auch nur für die Smartphone-Apps verfügbar sein. Wann mit der Browservariante und die Nutzung außerhalb der USA zu rechnen ist, lässt sich noch nicht sagen. Denn das typische „coming soon“ fehlt in der Ankündigung. Aufgrund des eingeschränkten Funktionsumfangs, ebenso wie bei dem KI-Tool zur Umwandlung in ein Video, dürfte das wohl eher ein Testlauf sein, den man im Laufe der Zeit um viele neue Möglichkeiten oder einen frei wählbaren Prompt erweitern wird.

