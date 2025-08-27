Android: Google bringt neues Backup auf Smartphones – trennt Medien von Geräteeinstellungen (Screenshots)

Google betreibt für das Betriebssystem Android seit vielen Jahren eine integrierte Backup-Lösung, die sich um die Sicherung der wichtigsten Smartphone-Daten in der Cloud kümmert. Aufgrund der verschiedenen Kanäle, Apps und Speicherorte war der Umfang nicht immer ganz klar, doch das ändert sich jetzt. In diesen Tagen wird eine ganz neue Oberfläche mit einer klaren Aufteilung ausgerollt.



Das Android-Backup kann auf mehreren Ebenen stattfinden, wobei es auch vom Umfang des eigenen Kontos abhängt, was gesichert wird und was nicht. Viele Nutzer setzen auf Google One für das Medien-Backup von Fotos und Videos, das zwar eigenständig verwaltet werden kann, aber auch an dieser Stelle integriert ist. Der zweite Kanal ist oft das Geräte-Backup sowie die weiteren Apps. Jetzt zeigt sich diese Trennung deutlicher als bisher in der neuen Oberfläche.

Wie ihr auf den Screenshots sehen könnt, hat man das Backup jetzt sehr einfach gestaltet. Es gibt einmal die Information über die eigene Smartphone-Bezeichnung (falls man mehrere aktive Geräte besitzt) sowie den Status. Außerdem gibt es einen Button, mit dem sich das Backup manuell anstoßen lässt. Darunter gibt es eine Auflistung der einzelnen Backup-Details, die sich aktuell in zwei große Kategorien teilen: Fotos und Videos sowie die anderen Geräte-Daten.

Fotos und Videos umfassen die auf dem Smartphone gespeicherten Medien und werden natürlich per Google One zu Google Fotos gesichert – diese Brücke dürfte allen Nutzern wohlbekannt sein. Ihr könnt es in den Einstellungen aktivieren oder deaktivieren, findet dort aber auch eine Verknüpfung zu den verfeinerten Google One-Einstellungen.

Der zweite Punkt sind die anderen Gerätedaten, die von den Einstellungen über den Homescreen und gespeicherte lokale Passwörter bis zu Anruflisten und SMS viele weitere Dinge enthalten kann. Eine Einzelauswahl gibt es an dieser Stelle nicht mehr. Vor einigen Monaten wurde bekannt, dass über dieses Backup schon bald auch eSIMs in der Cloud gesichert werden können. Ob das bereits integriert ist, lässt sich noch nicht sagen.

Die neue Oberfläche zeigt sich in diesen Tagen bei immer mehr Nutzern und dürfte sich damit im langsamen Rollout befinden.

» Android: Google gibt euch Zugriff auf ‚System Services‘ – neuer Bereich bietet Updates und listet alle Infos

