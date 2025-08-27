Android: Google gibt euch Zugriff auf ‚System Services‘ – neuer Bereich bietet Updates und listet alle Infos

Googles Betriebssystem Android ist recht vielschichtig aufgebaut und verfügt über eine ganze Reihe von System-Apps und Frameworks, die weite Aufgabenbereiche abdecken. Neben den bekannten Google Play Services gibt es mehr als ein Dutzend weitere Services, die ihre Aufgaben im Hintergrund ausführen und auch ohne Hinweis aktualisiert werden. Jetzt ermöglicht Google den Zugriff auf die Auflistung und die Updates.



Android-Smartphones haben eine Reihe von Ebenen und Update-Kanälen, über die die Komponenten aktualisiert werden. Dazu zählen neben den Betriebssystem-Updates und den verwandten Sicherheitsupdates auch die App-Updates oder eben die Updates der System Services. Das funktioniert normalerweise zuverlässig und unbemerkt im Hintergrund, sodass man sich als Nutzer keine Gedanken darüber machen muss. Manchmal will man aber vielleicht doch darauf zugreifen.

Jetzt startet Google einen neuen Bereich, der den Zugriff auf diese System Services erlaubt. Dieser nennt sich passenderweise „System services“ und listet all diese systemnahen Apps auf, zeigt deren aktuellen Status und erklärt, welche Aufgabenbereiche davon abgedeckt werden. Das ist für den ersten Besuch dieses Bereichs sehr interessant und kann das Verständnis für die Notwendigkeit erhöhen. Aber es gibt noch eine weitere wichtige Aufgabe.

In diesem Bereich habt ihr die Möglichkeit, die Google-Server nach einem Update für den entsprechenden System-Service zu durchsuchen. Dazu gibt es einen Update-Button, der zwar normalerweise nicht gedrückt werden muss, aber dennoch eine Wirkung hat. Statt auf einen Rollout zu warten, könnt ihr es manuell anstoßen und seid bei Dringlichkeit vielleicht ein paar Stunden voraus. Interessanterweise wird auch die Deinstallation angeboten, was wohl nur in den wenigsten Fällen möglich sein wird.

Ihr findet den neuen Bereich recht versteckt: Öffnet die Android-Einstellungen, geht dann in die Kategorie Google, dann auf den Tab „Alle Dienste“, scrollt nach unten zur Kategorie „Datenschutz & Sicherheit“ und wählt darin die „Systemdienste“ aus. Gleich beim Start könnt ihr auch an einer Beta teilnehmen, wovon ich aber trotz Stabilitätsversprechen beim täglich genutzten Gerät eher abraten würde.

