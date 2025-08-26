Gemini: Wirklich starke neue Bildbearbeitung wird ausgerollt – mit Personen, Haustieren, Objekten (Videos)

Googles KI-ChatBot Gemini verfügt über starke mediale Fähigkeiten, die es in den letzten Monaten immer wieder ausspielt – von der Bildgenerierung bis zur Videogenerierung. Jetzt wird eine neue Funktion ausgerollt, die für viele Nutzer vielleicht noch greifbarer ist als die bisherigen Möglichkeiten: Bilder von Personen lassen sich sehr einfach anpassen, verändern oder gar durch vollständig andere Motive ersetzen.



Erst vor wenigen Tagen hatte ich hier im Blog die starken medialen Fähigkeiten von Gemini als Alleinstellungsmerkmal gelobt und jetzt legt Google wie zum Beweis noch einmal mit ganz neuen Möglichkeiten nach. Die bisher schon gebotene Möglichkeit, ein hochgeladenes Bild anzupassen, wird deutlich erweitert: Nach Abschluss des Rollouts können alle Nutzer eine erweiterte Bildbearbeitung verwenden, die mit der „Reimagine“-Funktion sowohl Objekte als auch Personen beibehält.

Das Gemini-Team weiß, dass die Bearbeitung von Personen oder vertrauten Objekten ein sehr wichtiger Bereich ist, bei dem selbst kleinste Fehler ins Auge springen und dafür sorgen, dass im generierten Bild irgendwas nicht stimmt. Man spricht von einer „fast, aber nicht ganz“-Situation, die zwar für einige Dinge akzeptabel sein mag, aber sicherlich nicht dafür sorgt, dass die Nutzer das noch einmal verwenden. Erst am Wochenende hatte man vielleicht auch deswegen den Gemini-Videogenerator kostenlos angeboten.

Jetzt hat man durch ein starkes Upgrade dafür gesorgt, dass Gemini das Aussehen von Personen und Objekten soweit beibehält, dass die vertraute Darstellung erhalten bleibt – auch wenn es sich um ganz andere Situationen, Kompositionen oder gar Posen und Szenerien handelt. Was damit alles möglich ist, seht ihr an den folgenden Beispielen:









Kleidung oder Ort ändern

Ladet ein Foto einer Person oder eines Haustiers hoch, das ihr verändern möchtet. Gemini wird dafür sorgen, dass das Aussehen in jedem Bild gleich und die Person erkennbar bleibt – auch wenn ihr die Person oder das Tier in neue Szenarien einfügt. Probiert verschiedene Outfits oder Berufe aus oder seht euch an, wie ihr in zehn Jahren aussehen könntet – und zwar so, dass ihr immer ihr selbst seid.

Fotos zusammenfügen

Jetzt könnt ihr jetzt mehrere Fotos hochladen und sie zu einer völlig neuen Szene zusammenfügen. So könnt ihr zum Beispiel ein Foto von euch und ein Foto von eurem Hund nehmen und daraus ein perfektes Porträt von euch beiden auf dem Basketballplatz erstellen.

Bilder bearbeiten und weiterbearbeiten

Ihr könnt die von Gemini erstellten Bilder weiter bearbeiten. Zum Beispiel könnt ihr einen leeren Raum mit Farbe füllen und dann ein Bücherregal, Möbel oder einen Couchtisch hinzufügen. Gemini unterstützt euch dabei, bestimmte Teile eines Bildes zu verändern, während der Rest erhalten bleibt.









Designs kombinieren und verändern

Ihr könnt den Stil eines Bildes auf ein Objekt in einem anderen Bild anwenden. So könnt ihr zum Beispiel die Farbe und Textur von Blütenblättern auf ein Paar Gummistiefel übertragen oder ein Kleid mit dem Muster von Schmetterlingsflügeln entwerfen.

—

Das sind schon gewaltige Möglichkeiten, man kann es nicht anders sagen. Der Alltag wird zeigen, ob das wirklich so gut wie in den Demos funktioniert, aber eigentlich würde ich daran keine großen Zweifel aufkommen lassen – denn Gemini hat in diesem Bereich bisher niemals enttäuscht. All das nur über den Prompt zu nutzen zeigt nach wie vor das Potenzial, das noch immer darin steckt. Schon bald wird auch Google Fotos ähnliche Möglichkeiten bieten. Wenn die Auswahl weiter verfeinert und vielleicht auch per Touch noch nativer umgesetzt wird, fallen alle Grenzen der Bildbearbeitung.

Die aktualisierte Bildbearbeitungsfunktion ist ab heute in Gemini verfügbar. Alle in Gemini erstellten oder bearbeiteten Bilder enthalten ein sichtbares Wasserzeichen sowie unser unsichtbares digitales SynthID-Wasserzeichen, um deutlich zu machen, dass sie KI-generiert sind.

