Google Fotos: Das ist die neue KI-Bildbearbeitung für die Pixel-Smartphones – sprechen statt wischen (Videos)

Die Bildbearbeitung hat bei Google Fotos lange Zeit nur eine untergeordnete Rolle gespielt, doch seitdem man die generative KI in diesen Bereich integriert hat, geht es schnell voran. Vor wenigen Tagen wurde die neue Google Fotos KI-Bildbearbeitung mit Spracheingabe für die Pixel 10-Smartphones vorgestellt. Wir zeigen euch, was damit in Kürze möglich sein wird.



Google Fotos baut den Bereich der Bildbearbeitung immer weiter aus und setzt dabei nicht nur auf Effekte, sondern vor allem auf eine sehr einfache Bedienung. Mit dem magischen Editor hat man die Objektauswahl enorm vereinfacht, mit der neuen Google Fotos Bildbearbeitung die Funktionsauswahl deutlich erleichtert und jetzt geht man den nächsten Schritt, für den überhaupt keine Kenntnisse mehr notwendig sind. Alles was ihr tun müsst, ist Gemini die Wünsche für das perfekte Motiv mitzuteilen.

Fotos per Prompt oder Spracheingabe bearbeiten

Unter jedem Foto wird sich in Google Fotos ein Promptfeld befinden, das mit den Wünschen gefüllt werden kann. Dabei könnt ihr KI-typisch nur wenig tippen oder auch ins Detail gehen, ihr könnt auch mehrere Wünsche zugleich eingeben. Im obigen Beispiel soll etwa die Sonnenreflexion entfernt, das Bild aufgehellt und der Himmel mit Wolken versehen werden. Aber auch das Entfernen von Objekten, austauschen von Hintergründen und andere Anpassungen sind möglich.

Als weitere Beispiele gibt Dinge wie das Entfernen von Autos im Hintergrund an, die Wiederherstellung von alten Fotos (siehe folgendes Video) oder das Verändern des Fokus. Seid ihr mit dem Ergebnis nicht zufrieden, kann die Konversation jederzeit mit weiteren Anweisungen gefüllt werden.









Dank der starken Gemini-Funktionen kann die KI alle notwendigen Schritte von selbst gehen: Das beginnt bei der Bilderkennung für die Auswahl, bei der Feststellung der Probleme, die Anwendung der jeweiligen Filter, das Generieren von zusätzlichen Inhalten bis zur Komposition des fertigen Motivs. Alles läuft innerhalb von Sekunden im Hintergrund ab und präsentiert den Nutzern das fertige neue Motiv.

Und wer überhaupt kein Blick für schöne Fotos hat und dementsprechend auch keine Wünsche äußern kann, bittet Gemini einfach um „make it better“ und wird vielleicht ein optimiertes Bild erhalten. Vielleicht wird der automatische Vorschlag auch dafür sorgen, dass eigene Ideen dazukommen.

Die neuen Funktionen starten zunächst mit den Pixel 10-Smartphones, sollen aber schon bald auch für alle anderen Nutzern schrittweise ausgerollt werden.

