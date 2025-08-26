Google Fotos: Neue Mediendarstellung wird ausgerollt – bringt aufgeräumte Oberfläche (Screenshots)

Der Umbau der Fotoplattform Google Fotos schreitet weiter voran und kommt jetzt in einem Bereich an, den die Nutzer wohl am häufigsten verwenden – nämlich im Viewer. In diesem hauptsächlich auf das Bild oder Video konzentrierten Bereich zeigt sich bei vielen Nutzern eine aufgeräumtere Oberfläche. Diese zeigt Datum und Ort der Aufnahme, räumt aber auch im Overlay auf.



Die neue Fotodarstellung kommt bei Google Fotos an: Grundsätzlich lässt sich an der Oberfläche durch die Medienfokussierung nicht viel ändern, aber dennoch gibt es jetzt Anpassungen. Das Cast-Symbol zur Übertragung ist verschwunden und wandert in das Overlay bzw. auch in das Teilen-Menü. Wurde wohl nicht ganz so häufig verwendet, wie es die Platzierung des Icons erfordern würde. Neu dazugestoßen ist die Anzeige des Aufnahmedatums sowie des Ortes.

Auch das Overlay wurde überarbeitet, bringt aber keine neuen Funktionen und hat auch keine entfernt. Man hat lediglich die Struktur geändert, die Reihenfolgen angepasst und durch weitere Abtrennungen für mehr Übersicht gesorgt. Am oberen Rand sind die Aktionen-Buttons, darunter folgen die weiteren Informationen zum Bild, die sich für Ort und Zeit bearbeiten lassen, gefolgt vom zugewiesenen Album.

Darunter befindet sich noch einmal die Location der Aufnahme, die auch auf einer Karte inklusive Google Maps-Anbindung gezeigt wird. Am unteren Rand finden sich noch mehr Details zur Aufnahme wie etwa das verwendete Smartphone oder die genutzten Kameraeinstellungen. Schlussendlich gibt es den Backup-Status des Bildes und erst ganz am Ende die Information über die Dateigröße.

Die neue Oberfläche wird ab sofort für alle Android-Nutzer ausgerollt.

