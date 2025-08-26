Android Auto: Gemini ersetzt Google Assistant – neue KI soll auch auf den genauen Standort zugreifen können

Google könnte schon in wenigen Tagen den Startschuss für einen neuen KI-Assistenten in Android Auto geben, denn der gute alte Assistant wird bekanntlich durch Gemini ersetzt werden. Jetzt zeigt sich im Teardown, dass Gemini auch erweiterte Zugriffsrechte erhalten und unter anderem auf den exakten Standort des Fahrzeugs zugreifen kann.



Es ist seit langer Zeit bekannt, dass Gemini für Android Auto in den Startlöchern steht und auch Google hat den baldigen Start schon vor Monaten offiziell in Aussicht gestellt. Jetzt kann es nicht mehr lang dauern, denn Gemini ist längst tief in der App integriert und wartet nur noch darauf, dass die serverseitigen Handbremsen gelöst werden. Dennoch geht die Entwicklung hinter den Kulissen natürlich weiter.

Ein Teardown der aktuellen Android Auto-App mit der Versionsnummer 15.1 in der Beta zeigt jetzt, dass Gemini erweiterte Zugriffsrechte bekommen kann – nämlich den genauen Standort des Nutzers. Nutzer haben wohl die Möglichkeit, in den Einstellungen festzulegen, ob Gemini auf den „präzisen Standort“ zugreifen kann oder eben nicht. Wer das erlaubt, soll von einer verbesserten Navigation profitieren können. Das sind aktuell die einzigen Hinweise.

Inwiefern Gemini die Navigation verbessern kann, mit der es abseits einer möglichen Google Maps-Fernsteuerung eigentlich nichts zu tun hat, lässt sich noch nicht sagen. Beworben hat Google in den ersten Teasern unter anderem die Möglichkeit, auf der Wegstrecke nach Orten suchen zu können. Auch das wäre allerdings eher eine Google Maps-Kernfunktion und hätte nicht viel mit der Gemini-KI zu tun.

Wir erwarten den Rollout von Gemini für Android Auto spätestens im Oktober zur nächsten großen Gemini-Welle. Denn dann dürften auch die neuen Smart Home-Produkte starten, mit denen Gemini den Assistenten in diesem wichtigen Bereich ersetzen soll.

[9to5Google]

