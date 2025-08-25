Smart Home: Google bringt in Kürze neue Kameras für Innen, Außen und Türklingeln + Google Home Premium

Nach mehreren Jahren ohne neue Produkte oder nennenswerte Updates will Google endlich wieder im Smart Home angreifen: Recht überraschend ist jetzt ein Schwung neuer Nest-Kameras geleakt worden, der die bestehenden Linien fortsetzt, mit neuen Features versieht und auch beim Abo-Modell Änderungen bringen wird. Ob die Marke „Nest“ weiterhin bestehen bleibt, ist noch unklar.



Obwohl das Smart Home für Google einige Jahre eine wichtige Rolle gespielt hat, ließ man den Bereich zuletzt sehr stark schleifen: Es gab keine neuen Produkte, das Portfolio schrumpfte durch Einstellungen und an neue Features oder sonstige Updates war gar nicht zu denken. Aber das soll sich ändern, denn jetzt sind gleich drei neue Kameras in verschiedenen Farben geleakt worden, die Google schon sehr bald vorstellen dürfte.

Nest-Fans dürfen sich auf die dritte Generation der Nest Cam Indoor freuen, die in den Farben Weiß, Grau oder einem knalligen Rot angeboten werden soll. Im Außenbereich wird es die nächste Generation der Nest Cam Outdoor geben, bei denen die Farbgebung schon etwas dezenter gehalten ist. Funktionell soll vor allem die Außenkamera nachlegen, die 2K HDR-Qualität bieten soll, einen sechsfachen Zoom sowie die Möglichkeit, bis zu einer Stunde Videomaterial lokal zu speichern.

Alle Kameras haben gemeinsam, dass sie kabelgebunden sind und wohl nicht mehr in einer kabellosen Variante angeboten werden sollen. Das erscheint nachvollziehbar, denn bei einer permanenten Aufnahme wäre man wohl sehr häufig mit Akku-Aufladen oder Batterie-Tausch beschäftigt. Anders sieht es beim dritten neuen Produkt aus.









Auch eine neue Nest Doorbell soll es geben, wobei sich auch diese recht nah am Design der Vorgänger orientiert. Weil eine Klingelkamera normalerweise nur nach Betätigung des Knopfes aktiv ist oder sich bei Bewegungen in unmittelbarer Nähe aktiviert, ist hier eine Batterie-Variante möglich. Auch diese Kamera soll in drei eher dezenten Farben erscheinen und damit gut zum Erscheinungsbild vieler Eingangsbereiche passen.

Google Home Premium ersetzt Nest Aware

Ein Premium-Abo wird weiterhin angeboten werden, allerdings unter neuem Namen: Aus Nest Aware wird Google Home Premium, wobei sicherlich weitere smarte Geräte eingebunden werden könnten. Ob das jetzt der endgültige Abschied von der Marke Nest ist, wissen wir noch nicht. Zwar spricht der Leak von neuen Nest-Cams, aber es scheint lediglich die Info über die Nachfolge bekannt zu sein und nicht über den Markennamen. Gut möglich, dass daraus Google Home Cams werden. Erst vor wenigen Wochen hatte ich hier im Blog die Marken Nest und Fitbit zu Grabe getragen.

